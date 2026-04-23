Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Stärkung von Zukunftskompetenzen: Hochschulperle des Monats April geht nach Bayern

Berlin (ots)

Das Projekt AI@ProSuccess bietet studierenden Berufstätigen flexible Lernangebote, die sich mit Beruf und Privatleben vereinbaren lassen und unterschiedliche Vorkenntnisse berücksichtigen. Für den innovativen und übertragbaren Ansatz zur Stärkung von Future Skills erhält der Campus für Weiterbildung der Technischen Hochschule Ingolstadt vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats April.

Die Hochschulperle des Monats April zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an das Weiterbildungskonzept der Technischen Hochschule Ingolstadt. Mit AI@ProSuccess wird es Studierenden, die bereits einen Beruf ausüben, ermöglicht, sich durch Microlearning-Formate jederzeit an jedem Ort qualifiziert weiterzubilden. Diese Lernformate sollen bei den Studierenden eigenständiges, reflektiertes Lernen stärken und Selbstlernkompetenz, Problemlösungsfähigkeit sowie digitale und datenbezogene Kompetenz direkt im Lernprozess verankern. Zugleich werden fachliche und reflexive KI-Kompetenzen gefördert, indem Lerninhalte im Kontext angewandter Künstlicher Intelligenz entwickelt und erprobt werden.

Als Unterstützung zu den Vorlesungen wird beispielsweise das Modul "Deep Learning für Computer Vision" im Weiterbildungsprogramm durch Learning Nuggets ergänzt. Learning Nuggets sind mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz entwickelte, kurze digitale Lerneinheiten, die auf klassischen Lernmaterialien wie beispielsweise Skripten basieren. Sie lassen sich zu individuellen Lernpfaden verbinden und umfassen verschiedene Interaktionsformen, wie Übungen, Podcasts oder Videos. Dadurch können sie flexibel, orts- und zeitunabhängig abgerufen werden - das macht das Lernen anschlussfähig an berufliche Realitäten und steigert den Lernerfolg. Workshops mit Studierenden und Lehrpersonen sichern die bedarfsgerechte individuelle Weiterentwicklung.

Lehrende gewinnen dabei neue didaktische Gestaltungsspielräume durch den gezielten KI-Einsatz zur effizienten Weiterentwicklung ihrer Materialien und innovativer Lehrkonzepte. Es entstehen Impulse für eine nachhaltige Transformation der Hochschullehre, in der digitale Werkzeuge gezielt zukunftsrelevante Kompetenzen fördern. Die Erkenntnisse fließen in ein Anschlussprojekt ein. Dort entsteht ein Hochschulzertifikat für grundlegende KI-Kompetenzen, das die im Projekt erprobten Ansätze strukturell verankert und auf weitere Studienangebote übertragbar macht.

"Das Projekt AI@ProSuccess zeichnet sich durch seine beispielhafte Förderung zentraler Future Skills aus", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats April an die Technische Hochschule Ingolstadt zu vergeben. "Das Konzept ist zukunftsorientiert, praxisnah und stark lernendenzentriert. Es zeigt beispielhaft, wie Weiterbildung flexibel, effizient und nachhaltig gestaltet werden kann."

Weitere Informationen zu AI@ProSuccess finden Sie unter: https://www.thi.de/weiterbildung/campus-fuer-weiterbildung/projekte/prosuccess/

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

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