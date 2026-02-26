PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Stärkung von Zukunftskompetenzen: Hochschulperle des Monats Februar geht nach Rheinland-Pfalz

Berlin (ots)

Future Skills sind kein Zusatzangebot, sondern ein strategischer Orientierungsrahmen für Hochschulen im Wandel. Die Hochschule Mainz zeigt, wie Zukunftskompetenzen systematisch verankert, qualitätsgesichert umgesetzt und über die eigene Institution hinaus wirksam gemacht werden können. Für diesen ganzheitlichen Ansatz erhält sie vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats Februar.

Die Hochschulperle des Monats Februar zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an das Kompetenzzentrum Lehre der Hochschule Mainz für den zeitgemäßen Ansatz zur Stärkung von Zukunftskompetenzen.

Als feste Service- und Entwicklungseinheit der Hochschule bündelt das Kompetenzzentrum Beratung, Lehrentwicklung, Innovation und Vernetzung in einer klaren Struktur und schafft damit eine institutionelle Heimat für Future Skills. Statt einzelner Projekte entsteht ein Gesamtsystem, das Studium, Lehre und Transfer gleichermaßen adressiert.

So hat die Hochschule mit der Future Skills Week ein hochschulweites Qualifizierungsformat etabliert, das sich eng am Future Skills Framework des Stifterverbandes orientiert. Interdisziplinäre Workshops, die Einbindung regionaler Unternehmen und ein begleitendes Zertifikat machen Kompetenzentwicklung sichtbar und anschlussfähig. Insgesamt wird ein sehr partizipativer Anspruch gelebt: Studierende und Lehrende werden nicht nur adressiert, sondern aktiv in Lernprozesse eingebunden. Dieser partizipative Grundsatz wird im Rahmen eines neuen Förderprojekts konsequent weitergedacht. Die Future Skills Week wird zu einem Co-Learning-Barcamp weiterentwickelt, in dem das Wissen der gesamten Hochschule und ihrer Akteure angezapft wird und klassische Hierarchien aufgebrochen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von KI-Kompetenz. Ein modulares Qualifizierungsprogramm für Lehrende und Studierende reicht von Grundlagen bis hin zu anwendungsbezogenen Spezialisierungen. Besonders wirksam ist die Integration in die Studieneingangsphase: KI wird frühzeitig für alle Studierende als Bestandteil wissenschaftlicher Praxis und verantwortungsvoller Hochschullehre etabliert.

Mit dem Online-Kurs "Data Journey" stärkt die Hochschule zudem systematisch die Datenkompetenzen der Studierenden. Die modular aufgebaute Struktur ermöglicht sowohl ein Selbststudium als auch die curriculare Einbindung. Zugleich ist das Angebot hochschulübergreifend nutzbar und perspektivisch für den Übergang von Schule zur Hochschule anschlussfähig. Hier zeigt sich ein zentraler Hebel: Skalierbarkeit und Transferfähigkeit.

"Die Hochschule Mainz überzeugt durch die konsequente institutionelle Verankerung von Future Skills. Mit klarer Governance, modularen Strukturen und einem starken Transfergedanken entsteht ein Modell, das übertragbar ist und Hochschulentwicklung strategisch stärkt", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Februar an die Hochschule Mainz zu vergeben. "Der Ansatz der Hochschule Mainz zeigt, dass Future Skills dann Wirkung entfalten, wenn sie strukturell eingebettet, qualitätsgesichert umgesetzt und in die Profilbildung der gesamten Hochschule integriert sind."

Weitere Informationen finden Sie unter https://lehre.hs-mainz.de

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

Pressekontakt:

Peggy Groß
Pressesprecherin des Stifterverbandes
T 030 322982-530
presse@stifterverband.de

Kompetenzzentrum Lehre
Hochschule Mainz
Daniel Bayer
Leitung des Kompetenzzentrums Lehre
T 06131 628-5327
daniel.bayer@hs-mainz.de

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuell

