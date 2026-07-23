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"Lang lebe der Adel ?!" - Neue Folge von "Y-History" in der ARD Mediathek

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Frankfurt am Main/Bayerbach/Ottobrunn/Königstein/Taunus (ots)

Adel gibt es in Deutschland seit über 100 Jahren nicht mehr - zumindest offiziell. Reporterin Carolin Gräfin von der Groeben, hat sich für eine neue Folge von "Y-History" mit dem Thema befasst. "Lang lebe der Adel ?!" wird ab Montag, 27. Juli, in der ARD Mediathek abrufbar sein und am Montag, 17. August, um 23.35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Mit der Weimarer Verfassung von 1919 wurden Adelstitel abgeschafft und aus Grafen, Freiherren und Prinzessinnen schlicht Bürger mit ungewöhnlich langen Nachnamen. Trotzdem ist der Adel nicht verschwunden. Bis heute leben Menschen in Schlössern, pflegen exklusive Netzwerke, Namen öffnen Türen und manche lassen sich sogar adoptieren, um einen Titel tragen zu können. Reporterin Carolin Gräfin von der Groeben trägt selbst einen solchen Namen. Was er heute noch bedeutet, hat sie sich nie gefragt. Für diese "Y-History"-Reportage begibt sie sich auf Spurensuche. Historische Filmaufnahmen werden mit aktuellen Begegnungen verwoben und spannen einen Bogen vom Kaiserreich bis heute.

Sie besucht den 21-jährigen Caspar Freiherr von Gumppenberg, dessen Schlossalltag wenig mit Adelsklischees zu tun hat. Mit Historiker Leonhard Horowski ordnet sie ein, warum Macht und Einfluss des Adels nie auf Gesetzen, sondern auf Herkunft, Netzwerken und kulturellen Codes beruhten. Clemens Graf von Hoyos, Leiter der "Knigge-Akademie", zeigt, wie eng Stil und gesellschaftliche Zugehörigkeit bis heute mit adeligen Traditionen verbunden sind. Außerdem erklärt Maximilian Michael Prinz von Anhalt, der sich als Erwachsener adoptieren ließ, warum ein Titel im 21. Jahrhundert noch immer Aufmerksamkeit erzeugt.

Die Reportage geht der Frage nach, was von einer einstigen Elite geblieben ist. Sie erzählt von Familiengeschichte und sozialem Status, von kulturellem Erbe und gesellschaftlichen Privilegien. Und davon, warum uns der Adel bis heute fasziniert, obwohl es ihn offiziell gar nicht mehr gibt.

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