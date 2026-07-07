HR Hessischer Rundfunk

hr-Sommerinterviews starten am 10. Juli

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Frankfurt am Main / Wiesbaden (ots)

Sommer, Sonne, Interview. Auch in diesem Jahr gibt es die traditionellen Sommerinterviews im Hessischen Rundfunk (hr). Die Leiterin des hr-Studios Wiesbaden, Ute Wellstein, spricht mit den Vorsitzenden der fünf im Hessischen Landtag vertretenen Parteien.

Den Auftakt macht Mathias Wagner (Bündnis 90 / Die Grünen), es folgen Stefan Naas (FDP), Kaweh Mansoori (SPD) sowie Robert Lambrou (AfD). Zum Abschluss der Gesprächsreihe wird Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) interviewt.

Zu sehen sind die fünf bis sieben Minuten langen Gespräche vom 10. Juli an immer samstags um 19.30 Uhr in der "Hessenschau" im hr-fernsehen. hr INFO sendet montags um 15.35 Uhr ein 25-minütiges Gespräch mit den Parteivorsitzenden mit wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren. Die Interviews gibt es auch als Podcast in ARD Sounds.

Die Gespräche im Überblick:

Samstag, 11. Juli, 19.30 Uhr, hr-fernsehen

Montag, 13. Juli, 15.35 Uhr hr INFO

Mathias Wagner (Bündnis 90 / Die Grünen)

Samstag, 18. Juli, 19.30 Uhr, hr-fernsehen

Montag, 20. Juli, 15.35 Uhr hr INFO

Stefan Naas (FDP)

Samstag, 1. August, 19.30 Uhr, hr-fernsehen

Montag, 3. August, 15.35 Uhr hr INFO

Kaweh Mansoori (SPD)

Samstag, 8. August, 19.30 Uhr, hr-fernsehen

Montag, 10. August, 15.35 Uhr hr INFO

Robert Lambrou (AfD)

Samstag, 15. August, 19.30 Uhr, hr-fernsehen

Montag, 14. August, 15.35 Uhr hr INFO

Boris Rhein (CDU)

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