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hr-Boulevardmagazin "Maintower": Lara Trizzino wird Nachfolgerin von Marvin Fischer

hr-Boulevardmagazin "Maintower": Lara Trizzino wird Nachfolgerin von Marvin Fischer
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Frankfurt am Main (ots)

Neues Gesicht bei "Maintower": Ab Montag, 6. Juli, wird Lara Trizzino als zweite Hauptmoderatorin im Wechsel mit Susann Atwell das Boulevardmagazin im hr-fernsehen moderieren.

Die 1993 geborene Lara Trizzino hat in Frankfurt angewandte Medien mit Schwerpunkt Media Acting & Rhetorik studiert und anschließend ein Volontariat im Funkhaus Aschaffenburg absolviert. Seit 2019 arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk (hr). Als Reporterin hat sie bereits für alle Mediengattungen von Radio, Fernsehen bis Social Media gearbeitet. Seit 2023 moderiert sie außerdem das Sportfenster in der werktäglichen "Hessenschau" am späten Nachmittag. Jetzt folgt der Schritt vor die Kamera des erfolgreichen Boulevardmagazins: "Seit vielen Jahren bin ich für Maintower als Reporterin in Hessen unterwegs und durfte dabei viele besondere Menschen und Geschichten kennenlernen. Dass ich jetzt auch als Moderatorin Teil der Sendung sein darf, ist für mich ein echter Lebenstraum", so Trizzino. "Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit einem großartigen Team weiter das zu zeigen, was 'Maintower' ausmacht: Nah an den Menschen zu sein und Geschichten zu erzählen, die bewegen, überraschen oder einfach gute Laune machen."

Trizzino folgt auf Marvin Fischer, der sich am vergangenen Freitag von den Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedet hat. Er wechselt zum ZDF und moderiert dort die Sendung "Hallo Deutschland". "Maintower" wird montags bis freitags um 18 Uhr ausgestrahlt. Sonntags gibt es zudem um 18.30 Uhr den Wochenrückblick "Maintower Weekend".

Pressekontakt:

Pressereferent
Christian Bender
Tel.: 069 155 2290
E-Mail: christian.bender@hr.de

HERAUSGEBER
Hessischer Rundfunk
Kommunikation
Tel.: 069 155 3500
E-Mail: kommunikation@hr.de

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

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