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Hessische Schülerinnen und Schüler gewinnen hr-Filmwettbewerb

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Frankfurt am Main/Wiesbaden/Herborn/Bad Emstal/Wetzlar/Maintal/Biedenkopf (ots)

Kurzfilme ausgezeichnet: Die besten Beiträge von Schülerinnen und Schülern aus ganz Hessen wurden heute beim Filmwettbewerb des Hessischen Rundfunks (hr) "Meine Ausbildung - Du führst Regie" prämiert. Sie hatten Kurzfilme zum Thema Ausbildung gedreht und eingereicht. Der Wettbewerb fand zum 18. Mal statt.

Am heutigen Donnerstag fand im hr in Frankfurt das Finale des Wettbewerbs statt. Vor der Preisverleihung, die auch auf dem hr-YouTube-Kanal übertragen wurde, gab es eine Ausbildungsmesse im hr.

In der Endrunde waren Schulen aus zahlreichen hessischen Landkreisen und Städten vertreten. Durch das Finale führte hr-Moderator Noel Schmidt. Vergeben wurden die dotierten Preise in den Kategorien bester Film, beste Story, beste schauspielerische Leistung und bester Newcomer. Außerdem gab es einen Preis für Innovation und einen Förderpreis für Inklusion.

Die Preisträgerinnen und Preisträger in der Übersicht

Bester Film: Film-Team mtt-productions aus Wiesbaden. Film: "Anders ist jeder!", dotiert mit 5.000 Euro, gestiftet vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen.

Beste Story: Comenius Schule in Herborn im Lahn-Dill-Kreis. Film: "Die Bewerbung", dotiert mit 3.000 Euro, gestiftet von der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern.

Beste schauspielerische Leistung: Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal im Landkreis Kassel. Film: "Quo vadis Milan?", dotiert mit 2.500 Euro, gestiftet von der Fraport AG.

Preis für Innovation: Eichendorffschule in Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis. Film: "Komm mit!", dotiert mit 1.500 Euro, gestiftet von HessenMetall.

Bester Newcomer: Erich-Kästner-Schule in Maintal im Main-Kinzig-Kreis. Film "Pflege mit Herz", dotiert mit 1.000 Euro, gestiftet von der Provadis GmbH - Partner für Bildung und Beratung.

Förderpreis für Inklusion: Berufliche Schulen in Biedenkopf im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Film: "From Red To Green", dotiert mit 1.000 Euro, 500 Euro gestiftet von der DGB-Jugend Hessen-Thüringen und 500 Euro gestiftet vom Landesarbeitskreis der hessischen Medienzentren.

Kurzfilme der Finalisten online auf hr.de und im hr-fernsehen zu sehen.

Es wurden Geldpreise im Gesamtwert von 14.000 Euro vergeben. Alle Filme und ausführliche Informationen sind ab sofort unter www.hr.de/meineausbildung abrufbar. Unter dieser Adresse ist die Preisverleihung auch als Video on demand zu sehen. Zudem zeigt das hr-fernsehen vom 10. bis 14. August, jeweils ab 7 Uhr, alle sechs ausgezeichneten Filme sowie alle für die Endrunde nominierten Arbeiten.

Über den Wettbewerb "Meine Ausbildung - Du führst Regie"

Bereits zum 18. Mal hat der hr mit dem Filmwettbewerb "Meine Ausbildung - Du führst Regie" Schülerinnen und Schüler aufgerufen, sich dem Thema "Ausbildung" auf eigene Weise zu nähern und in einem Film zu dokumentieren. 58 Schulen, Vereine und Projekte aus ganz Hessen hatten sich Anfang des Jahres beworben. Eine unabhängige Jury hatte die Nominierten ausgewählt und schließlich die sechs Siegerfilme gekürt.

Vor der Preisverleihung für die etwa 120 Schülerinnen und Schüler fand eine Ausbildungsmesse im hr in Frankfurt statt. Hier präsentierten sich vor allem die Sponsoren des Wettbewerbs mit interaktiven Aktionen an ihren Ständen.

Veranstaltet wird der Wettbewerb "Meine Ausbildung" vom hr in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium, dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, der Fraport AG, der DGB-Jugend Hessen-Thüringen, dem Landesarbeitskreis kommunaler Medienzentren in Hessen e.V., der HessenMetall sowie Provadis, Partner für Bildung und Beratung GmbH.

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