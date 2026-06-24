HR Hessischer Rundfunk

hr überträgt Ironman am 28. Juni live auf allen Kanälen

Frankfurt am Main (ots)

Der Ironman Frankfurt European Championship ist eine der traditionsreichsten und anspruchsvollsten Langdistanz-Veranstaltungen Europas - und am Sonntag, 28. Juni, wird in Frankfurt und Umgebung wieder um den europäischen Meistertitel und begehrte Startplätze für die Ironman World Championship auf Hawaii gekämpft. Der Hessische Rundfunk (hr) überträgt von 6.10 bis 14.15 Uhr live im hr-fernsehen, in der ARD Mediathek sowie als Stream auf hessenschau.de und auf dem YouTube-Kanal des hr.

Kommentiert wird das Rennen in diesem Jahr wieder von Dirk Froberg, an seiner Seite ist Experte und Ex-Hawaii-Sieger Sebastian Kienle. Moderiert wird der Ironman von Heiko Neumann. Auf hessenschau.de wird zudem von 14.20 bis 18.30 Uhr die Zielkamera auf dem Römerberg übertragen. Sie zeigt die Frauen und Männer, die die Herausforderung von 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem Marathon über 42 Kilometer erfolgreich absolviert haben.

Kampf um den Europameistertitel der Männer

Das Profi-Teilnehmerfeld des Ironman Frankfurt verspricht einen hochklassigen Kampf um den Europameistertitel der Männer. Zu den prominentesten Startern zählen die norwegischen Weltmeister Gustav Iden und Casper Stornes sowie der Däne Magnus Ditlev. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Finn Große-Freese, Jonas Hoffmann und Paul Schuster. Mit rund einem Dutzend Weltklasse-Profis gilt das Rennen als eines der stärksten Langdistanzfelder des Jahres. Besonders spannend wird sein, wer die Nachfolge der jüngsten Frankfurt-Sieger antreten kann. Aus Hessen sind mit Jonas Hoffmann (Frankfurt) und Paul Schuster (Darmstadt) auch zwei Athleten aus der Region im Profifeld vertreten.

Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen

Das hr-fernsehen überträgt den Ironman mit Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen. Zu empfangen ist sie auf den digitalen Verbreitungswegen über Satellit, Kabel, terrestrisch und IPTV. Der separate Tonkanal kann über das Menü des Empfangsgeräts zugeschaltet werden.

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