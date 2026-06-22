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"Mit Popsongs auf Sinnsuche" - hr1-Sommerreihe

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Frankfurt am Main (ots)

"Hinaus ins Weite" ist das Motto der diesjährigen Sommerreihe der hr1 Sonntagsgedanken. Mit acht Songs zum Thema "Weite" gehen evangelische und katholische Autorinnen und Autoren vom 28. Juni bis 16. August immer sonntags ab 7.45 Uhr in hr1 "auf Sinnsuche". Mit dabei sind Hits von Michael Jackson, Peter Schilling und Chris Rea.

Am 28. Juni startet Pastoralreferent Stefan Herok aus Wiesbaden die Sommerreihe mit seinen hr1 Sonntagsgedanken zum Song "Wide Open Spaces" von The Chicks. "Hinaus ins Weite" wird hier zum persönlichen Aufbruch in Eigenständigkeit und Selbstbestimmung, gerade als junge Frau. Eine "Meditation über Stillstand und Bewegung, über das, was wir auf Reisen hinter uns lassen" steht am 5. Juli auf dem Programm: Pfarrer Stephan Krebs geht mit dem Song "Happy On the Road" von Chris Rea auf Reise und Sinnsuche. Im Song "Major Tom" von Peter Schilling steht die Weite des Weltalls im Mittelpunkt. Pfarrerin Tanja Griesel aus Fritzlar lotet in ihren hr1 Sonntagsgedanken am 19. Juli aus, wie wir uns auf Erden "völlig losgelöst" und zugleich "erdverbunden" fühlen können. Bis zum 16. August werden unter anderem Gedanken zu Songs von Peter Gabriel oder den Toten Hosen zu hören sein.

Seit 16 Jahren mit "Mit Popsongs auf Sinnsuche"

2010 sind die "hr1 Sonntagsgedanken" zum ersten Mal "mit Popsongs auf Sinnsuche" gegangen. Seitdem stoßen die Song-Interpretationen aus christlicher Sicht jeden Sommer auf große Resonanz bei den Hörerinnen und Hörern von hr1.

Zum Anhören und Nachlesen im Internet

Die rund zehnminütigen hr1 Sonntagsgedanken werden immer sonntags um 7.45 Uhr in hr1 ausgestrahlt. Jederzeit anhören kann man sie unter hr1.de. Die Sendungen zum Nachlesen und Nachhören sowie Infos rund um die Beiträge und die Autorinnen und Autoren gibt es auch auf der ökumenischen Homepage kirche-im-hr.de.

Termine, Autorinnen und Autoren und Songs in der Übersicht:

28.06. Pastoralreferent Stefan Herok, Wiesbaden, The Chicks "Wide Open Spaces"

05.07. Pfarrer Stephan Krebs, Langen, Chris Rea "Happy On the Road"

12.07. Pfarrerin Claudia Rudolff, Kassel, U.S.A. For Africa "We Are the World"

19.07. Pfarrerin Tanja Griesel, Fritzlar, Peter Schilling "Major Tom (völlig losgelöst)"

26.07. Pfarrerin Ksenija Auksutat, Stockstadt, Peter Gabriel: "Solsbury Hill"

02.08. Pastoralreferentin Anke Jarzina, Eltville, Michael Jackson "Earth Song"

09.08. Pfarrer Hermann Trusheim, Hanau, Die Toten Hosen "You'll Never Walk Alone"

16.08. Pastoralreferent Lukas Sims, Wiesbaden, U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For"

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