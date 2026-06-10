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Top-Act KAMRAD am Freitag im hr-Treff auf dem Hessentag in Fulda

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Frankfurt am Main / Fulda (ots)

Gleich am Eröffnungsabend, am Freitag, den 12. Juni, um 21 Uhr gibt es einen ersten Höhepunkt im hr-Treff auf dem Hessentag in Fulda: Der deutsche Singer-Songwriter KAMRAD bringt mit seiner Musik pure Energie auf die Bühne, seine Stimme trifft viele direkt ins Herz und bleibt sofort im Ohr.

Mit modernen Beats und starken Emotionen begeistert Kamrad Fans weltweit, jeder Song erzählt Geschichten voller Hoffnung, Mut und Leidenschaft. Sein Hit "I Believe" machte ihn zu einem echten Shootingstar, doch auch live überzeugt Kamrad mit unglaublicher Ausstrahlung. Der Eintritt zu dem Konzert ist kostenfrei. Begrüßt wird KAMRAD von hr3 Morningshow-Moderator Tobi Kämmerer.

Ebenfalls am Freitag, aber bereits um 19.30 Uhr, schaltet die "Hessenschau" live in den hr-Treff. Das Regionalmagazin des hr-fernsehens live vom Hessentag in Fulda. Es moderieren Andreas Hieke und Kristin Gesang, die traditionell auch den Hessischen Ministerpräsidenten zu Gast haben. Wer wissen will, wie Programm gemacht wird, kann während der Dauer des Hessentages u.a. mit den Hessenschau-Machern ins Gespräch kommen oder mal im gläsernen Studio vorbeischauen, wo Radiobeiträge, Online- und Social-Media-Posts entstehen.

Der Hessentag - für Hessen wichtiger als für die Befragten selbst

Anlässlich des anstehenden 63. Hessentags in Fulda hat der hr in seinem nicht repräsentativem Meinungsbarometer "HR FRAGT" 5.397 Menschen nach der Bedeutung der Veranstaltung gefragt. 59 Prozent der Befragten stimmen zu, dass der Hessentag für das Bundesland wichtig ist. Für die Befragten persönlich wichtig ist der Hessentag hingegen nur für 25 Prozent. Fast drei Viertel geben hingegen an, der Hessentag sei ihnen persönlich nicht wichtig.

Das Beste zum Schluss: "Der allmächtige Handkäs" im hr-fernsehen

Henni Nachtsheim, Comedian, Musiker, Schauspieler - vor allem aber bekennender Hesse, hat zusammen mit dem Gitarristen der legendären Rodgau Monotones, Ali Neander, ein Comedy-Musical geschrieben: "Der allmächtige Handkäs". Der Hessische Rundfunk sendet die öffentliche Veranstaltung anlässlich des 80. Geburtstages des Landes Hessen zum krönenden Abschluss des Hessentagsprogramms am Sonntag, 21. Juni, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen. Im Jahr 2126 steckt die Welt in einer globalen Krise - nur Hessen verfügt mit dem Handkäs über die letzte große Energiequelle. Wird es Doc Bembel (Henni Nachtsheim) bei einer Reise zurück in die hessische Vergangenheit gelingen, um die Welt zu retten? Auf der Bühne wird er unter anderem von Johannes Scherer und Sandy Mölling unterstützt, die "Musik" zum Handkäs kommt von einem Chor, den Kölner Symphonikern und einer Live-Band.

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