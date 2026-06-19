HR Hessischer Rundfunk

hr-Aktion "Das dollste Dorf": Die vier Finalisten stehen fest

Frankfurt am Main (ots)

Uttershausen (Schwalm-Eder-Kreis), Ebersgöns (Wetteraukreis), Hetschbach, (Odenwaldkreis) und Katholisch-Willenroth (Main-Kinzig-Kreis) sind die vier Finalisten, die am 13. September bei der hr-Aktion um den Titel "Das dollste Dorf 2026" spielen werden.

Sie haben sich mit ihren kurzen, selbsterstellten Dorfporträts beim Publikum durchgesetzt. In den vergangenen zwei Wochen konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer der "Hessenschau" via TED und Internet über die Filme abstimmen. Am gestrigen Donnerstagabend wurde das Ergebnis von hr-Moderatorin Hülya Deyneli live in der "Hessenschau" verkündet.

Der Hessische Rundfunk (hr) hatte im Vorfeld der Aktion alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. 14 haben die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Das Finale findet auch in diesem Jahr wieder im Spätsommer statt, konkret am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr. Die Sendung wird vom Gelände des Hessischen Rundfunks live im hr-fernsehen übertragen. Moderiert wird das Unterhaltungsspektakel von Kate Menzyk und Jens Kölker.

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell