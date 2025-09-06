Shenzhen Holatek Co., Ltd.

JMGO präsentiert O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor und bekräftigt Westeuropa-Expansion auf der IFA 2025

JMGO, ein Pionier der Optiktechnologie, hat heute auf der IFA 2025 seinen neuen O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor vorgestellt. Parallel unterstreicht das Unternehmen seine Expansion im westeuropäischen Markt durch eine Vertriebspartnerschaft mit der führenden französischen Handelsgruppe FnacDarty.

Revolutionäres 120-Zoll-Kinoerlebnis: O2S Ultra 4K verwandelt Wohnzimmer in Kinoräume

Der JMGO O2S Ultra 4K projiziert aus nur 21 cm Entfernung ein 120-Zoll-Bild und bietet damit das kürzeste Projektionsverhältnis am Markt – selbst beengte Räume werden so zum Kinoerlebnis. Die Kombination aus 3500 ISO Helligkeit, 3500:1 FOFO-Kontrastverhältnis und dem hauseigenen Tri-Laser MALC-Optiksystem garantiert die brillantesten, schärfsten und farbgenauesten Bilder auf dem Markt. Die Graphit-Oberfläche und das schwebende Design vereinen elegante Form mit innovativer Technologie und bereichern jeden Wohnraum durch anspruchsvolle Ästhetik und überragende Benutzerfreundlichkeit.

Dieser Flaggschiff-Tri-Laser-TV-Projektor wird im Oktober in Nordamerika und Europa auf den Markt kommen. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.

Globale Expansion mit Fokus auf Westeuropa

„Unsere kontinuierlichen Investitionen in Produktentwicklung, Marketing und Vertriebspartnerschaften unterstreichen unser unerschütterliches Engagement für den europäischen Markt", betont Forrest Li, CEO von JMGO.

Während der Veranstaltung gab JMGO bekannt, dass der tragbare Projektor PicoFlix nun in 30 FnacDarty-Filialen in Frankreich erhältlich ist. Bei kompakten 24 × 8 cm und nur 1,3 kg Gewicht bietet das Gerät 4,5 Stunden Akkulaufzeit, Full-HD-1080P-Auflösung, 420 ISO Lumen Helligkeit und bis zu 200-Zoll-Projektionsgröße.

Das PicoFlix-Bundle inklusive Bodestativ und Tragetasche ist bis zum 23. September zum Sonderpreis von 499 € bei Fnac erhältlich. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Fnac-Website oder vor Ort.

MediaMarkt-Partnerschaft für niederländischen Markt Ab Ende Oktober wird JMGO zusätzlich beim europäischen Elektronikhändler MediaMarkt gelistet. Niederländische Verbraucher können die Smart Projektoren damit auch offline erleben. JMGO treibt damit kontinuierlich die Entwicklung intelligenter Projektortechnologien voran.

Über JMGO

Seit 2011 entwickelt JMGO innovative Großbildlösungen, die Portabilität mit Vielseitigkeit verbinden. Durch die Integration von funktionalem Design und hochwertiger Unterhaltungstechnologie schafft das Unternehmen ein einzigartiges Heimkino-Ökosystem aus Endgeräten, Inhalten, Plattformen und Softwarelösungen für den globalen Markt.

