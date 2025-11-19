BURGER KING Deutschland GmbH

Oh Herr T.Annenbaum, Oh Herr T.Annenbaum

Burger King® präsentiert den weihnachtlichsten "Baumfluencer" Deutschlands

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Herr T.Annenbaum ist Gesicht der Weihnachtskampagne von Burger King® Deutschland

Ab 18.11. Weihnachts-Whopper® mit Cheddar Stars und exklusive BK® Weihnachtskugeln

39 Kugeln pro Tannenbaum - so schmückt Deutschland 2025

Er ist grün, glänzt auf Social Media und hat Humor, der trockener ist als seine Nadeln: Herr T.Annenbaum ist aktuell der vielleicht strahlendste Stern am Creator-Himmel und das liegt nicht nur an seinem Baumschmuck. Mit Selfies in Lichterketten, Rezeptideen "aus eigener Krone" und Boomer-Humor in Reinform sorgt der selbsternannte "Baumfluencer" auf Social Media für Furore und begeisterte bereits mit seinen ersten Videos ein Millionenpublikum. Burger King® Deutschland macht den ungewöhnlichen Creator nun zum Gesicht der 360-Grad-Weihnachtskampagne, denn wer passt besser zu Weihnachten als Herr T.Annenbaum selbst?

39 Kugeln pro Baum - 5 bald von Burger King®?

Weihnachtskugeln zählen zu den wichtigsten Accessoires für den Tannenbaum von Welt. Das finden auch fast drei Viertel der Deutschen, denn für 72 % gehören ein mit Kugeln geschmückter Weihnachtsbaum einfach zu Weihnachten. Das ergibt eine aktuelle Umfrage* im Auftrag von Burger King® Deutschland. Spannende Erkenntnis: Durchschnittlich 39 Weihnachtskugeln hängen sich die Deutschen dieses Jahr an den Weihnachtsbaum. Dabei muss es übrigens nicht nur klassisch zugehen, denn mehr als jeder Achte (13 %) hängt sich auf jeden Fall auch ausgefallene Hingucker wie Fast-Food-Deko oder Emoji-Kugeln in den Baum. Für alle, die ebenfalls etwas Neues ausprobieren möchten, gibt es ab sofort beim Kauf eines großen Whopper® Aktionsmenüs (King Menü) eine von fünf limitierten Weihnachtskugeln gratis on top. Die Kugeln im ikonischen Whopper® oder Pommes-Design sind das Highlight an jedem Baum und eignen sich perfekt zum Sammeln oder als Last-Minute Geschenk.

"Als ich die Whopper® Kugeln gesehen habe, wurde ich grün vor Neid und ich bin ja schon grün! Endlich mal ein Baumschmuck, der ehrwürdig auf meinen Zweigen glänzt. Und der Weihnachts-Whopper®? Der ist fast so cheesy wie meine Deko. Das müsst ihr unbedingt probieren", so Herr T.Annenbaum, "Baumfluencer" und Star der diesjährigen Weihnachtskampagne von Burger King® Deutschland.

Burger statt Braten: Der Whopper® zeigt sich festlich.

Auch kulinarisch sind die Deutschen an Weihnachten offen für Veränderung: Während nur knapp ein Viertel (24 %) der Befragten am traditionellen Festessen festhält, sind ganze 76 % offen für neue Gerichte an den Feiertagen. Für mehr als die Hälfte (56 %) darf es in der Weihnachtszeit sogar Burger statt Braten sein, denn selbst an den Festtagen möchten sie nicht auf ihr Lieblings-Fast-Food verzichten. Bei der Gen Z (18 bis 28 Jahre) sind es sogar zwei Drittel (66 %). Nicht nur sie wird es freuen, dass Burger King® mit dem Weihnachts-Whopper® einen ganz besonderen Burger anbietet. Der Whopper® erscheint passend zur Weihnachtszeit durch knusprige Cheddar Stars im neuen Glanz. Die Cheddar Stars sind auch als Snack erhältlich.

"Herr T.Annenbaum ist der vermutlich weihnachtlichste Creator Deutschlands: grün, charmant, ein bisschen schräg und gerade deswegen liebenswert", erklärt Yvonne von Eyb, CMO Burger King® Deutschland. "Mit seinem Content bringt er Spaß und Leichtigkeit in die oft turbulente Weihnachtszeit. Mit dem Weihnachts-Whopper® und unseren limitierten Weihnachtskugeln verbinden wir Tradition mit moderner Relevanz - das ist Weihnachten 2025 bei Burger King."

* Datenbasis: Online-Befragung von 1.000 Personen im Alter von 18-65 Jahren in Deutschland, durchgeführt mit appinio im November 2025 im Auftrag von Burger King® Deutschland.

Über Burger King®

Die 1954 gegründete Marke Burger King® ist eine globale Fast-Food-Hamburger-Kette, bekannt für die Qualität ihrer Burger und "Home of the Whopper®". Das Burger King® System betreibt mehr als 19.000 Standorte in über 120 Ländern und Territorien. Burger King® gehört zu Restaurant Brands International Inc. (RBI), einem der weltweit größten Schnellrestaurantunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 45 Milliarden Dollar und mehr als 32.000 Restaurants in über 120 Ländern und Territorien. RBI gehören vier der bekanntesten und beliebtesten Schnellrestaurantmarken der Welt - BURGER KING®, TIM HORTONS®, POPEYES® und FIREHOUSE SUBS®.

Weitere Informationen über Burger King® finden Sie unter www.burgerking.de. Besuchen und folgen Sie uns auch gerne auf Facebook, TikTok, YouTube und Instagram.

Abdruck honorarfrei

Belegexemplar erbeten

Original-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell