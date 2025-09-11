Enreach GmbH

Enreach startet Digitalisierungsoffensive für das Handwerk: Zwölf Monate Enreach Contact kostenfrei

Bochum (ots)

Enreach, ein führender Anbieter von KI- und Kommunikationslösungen für Geschäftskunden, erleichtert Handwerksbetrieben jetzt den Einstieg in die digitale Kommunikation: Im Rahmen der deutschlandweiten Kampagne Start Smart stellt Enreach die cloudbasierte Kommunikationslösung Enreach Contact für bis zu fünf Mitarbeitende kostenfrei für zwölf Monate zur Verfügung - inklusive Einrichtungskosten.

Die Aktion richtet sich an Handwerksbetriebe jeder Größe und Branche, die ihre Prozesse verbessern wollen und bislang keine Enreach Lösung nutzen.

Keine Zeit ans Telefon zu gehen?

Im Einsatz für ihre Kunden haben Handwerker wenig Möglichkeiten, ständig Anrufe entgegenzunehmen. Das ärgert Kunden, die dringende Rückfragen zu ihrem Projekt haben, und verschreckt Interessenten, die den Betrieb beauftragen wollen.

Mit Enreach Contact verpassen Handwerker keinen wichtigen Anruf mehr und können sich trotzdem auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Die Kommunikationslösung von Enreach bietet alles, was für eine zeitgemäße, digitale Kommunikation nötig ist: zuverlässige Telefonie inklusive Mobilfunk, Anbindung an bestehende Datenbanken und KI-Funktionen, die Anrufe automatisch beantworten, zu WhatsApp umleiten und vieles mehr.

Shomi, der smarte Helfer fürs Handwerk

Besonders praktisch ist dabei Shomi, der persönliche KI-Assistent von Enreach Contact. Shomi unterstützt jeden einzelnen Nutzer bei zeitraubenden Aufgaben, managt als intelligenter Anrufbeantworter eingehende Anfragen, fasst Telefonate oder persönliche Gespräche zusammen und dokumentiert Arbeitsaufträge.

"Digitalisierung im Handwerk beginnt mit der Kommunikation. Mit Enreach Contact schaffen wir die Grundlage für höhere Effizienz, bessere Erreichbarkeit und zufriedenere Kunden und zwar ein ganzes Jahr lang kostenfrei für bis zu fünf Nutzer", sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von Enreach. "Handwerksbetriebe können so ihre administrativen Prozesse deutlich schneller mit weniger Personaleinsatz abwickeln und sich so langfristig zukunftsfähig aufstellen."

Jetzt digital durchstarten!

Enreach setzt die Kampagne in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Vertriebspartnern um. Die qualifizierten ITK-Experten übernehmen die lokale Betreuung der teilnehmenden Handwerksbetriebe und begleiten sie von der Beratung bis hin zur Inbetriebnahme der Lösung vor Ort. So profitieren Handwerksbetriebe nicht nur von der kostenfreien Bereitstellung der Technologie, sondern auch von kompetenter Unterstützung durch erfahrene Experten in ihrer Nähe.

Interessierte Handwerksbetriebe können sich bis zum 31.12.2025 online registrieren. Das Formular und weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen gibt es auf der Enreach Website unter: enreach.de/startsmart

Über Enreach

Enreach ist ein europaweit führender Anbieter intelligenter Kommunikationslösungen für Geschäftskunden. In Deutschland ist das Unternehmen mit einer starken lokalen Organisation am Standort Bochum vertreten und unterstützt Vertriebspartner dabei, die Kommunikation und Zusammenarbeit von mittelständischen Kunden zukunftsfähig zu gestalten. Das Angebot reicht von Unified-Communications- und Collaboration-Lösungen bis hin zu KI-basierten Chat- und Voicebots. Die internationale Enreach Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeiter:innen an 20 Standorten in ganz Europa entwickelt länderübergreifend innovative Technologien mit dem Ziel, die Erreichbarkeit und Effizienz im Arbeitsalltag nachhaltig zu verbessern.

Weitere Informationen über Enreach: https://enreach.de/

Original-Content von: Enreach GmbH, übermittelt durch news aktuell