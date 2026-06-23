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hr-fernsehen mit "Hessenschau extra" zur Hitze

Frankfurt am Main (ots)

Hessen gleicht seit Tagen einem Glutofen. Bis auf 40 Grad Celsius sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen steigen. Das hr-fernsehen bringt zu dem Thema am morgigen Mittwoch, 24. Juni, um 20.15 Uhr ein "Hessenschau extra".

Die 15-minütige Sondersendung zeigt unter anderem, was die Hitze für die Rettungsdienste bedeutet und schaut, wie die Situation aktuell an unterschiedlichen Orten in Hessen aussieht. Moderatorin Janine Hilpmann spricht außerdem mit einer Umweltmedizinerin über die Nebenwirkungen der langen Hitzephase. Das "Hessenschau extra" gibt auch ein paar Tipps, wie man sich trotz der Hitze gut abkühlen kann.

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