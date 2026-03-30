NiCe Publishing Consulting GmbH

Vom Amazon-KDP-Nebenprojekt nach Thailand: Wie Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH Teilnehmern den Weg zu einem ortsunabhängigen Einkommen zeigt

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Potsdam (ots)

2019 veröffentlicht Marius seine ersten Bücher auf Amazon KDP – voller Hoffnung, voller Energie. Was folgt, sind Monate ohne nennenswerte Umsätze, wachsende Frustration und der Gedanke, das Projekt ganz aufzugeben. Heute lebt er mit seiner Frau in Thailand, baut dort ein eigenes Haus und erzielt über seine Buchprojekte hohe vier- bis fünfstellige Monatseinnahmen. Was aber hat sich verändert? Und was können andere daraus lernen?

Es gibt Momente, in denen man spürt, dass etwas nicht stimmt – nicht mit dem Ziel, sondern mit dem Weg dorthin. Für Marius war das der Alltag nach seinen ersten Buchveröffentlichungen auf Amazon Kindle Direct Publishing. Schon 2019 hatte er mehrere Projekte gestartet, Bücher geschrieben, veröffentlicht, gehofft. Doch die Verkaufszahlen blieben enttäuschend gering. Keine systematische Marktanalyse, keine datenbasierte Optimierung, keine klare Positionierung. Seine Bücher verschwanden im Wettbewerb, ohne je wirklich sichtbar zu werden. So wurde schließlich auch der Gedanke, das gesamte Projekt aufzugeben, immer lauter. „Wer ohne klare Strategie in Amazon KDP einsteigt, wird früher oder später scheitern. Nicht weil das Modell nicht funktioniert, sondern weil die entscheidenden Stellschrauben nicht passen“, berichtet auch Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.

„Der größte Fehler, den Einsteiger machen können, ist zu glauben, dass sich ein gutes Buch von selbst verkauft. Amazon KDP ist nun mal ein Marktplatz – und auf Märkten gewinnt, wer versteht, wie Nachfrage entsteht und wie man sich sichtbar positioniert“, fügt er hinzu. Für Marius war diese Erkenntnis der Ausgangspunkt einer grundlegenden Neuausrichtung: Im Jahr 2022 wurde er über eine Facebook-Gruppe auf die NiCe Publishing Consulting GmbH aufmerksam. Die Entscheidung für ein Coaching fiel ihm dabei nicht leicht, schließlich hatte er bereits Zeit und Energie investiert, ohne den erhofften Erfolg zu sehen. Doch genau das war der ausschlaggebende Punkt: Nicht das Geschäftsmodell hatte versagt, sondern das Vorgehen. Mit dieser Erkenntnis begann er letztlich ein neues Kapitel. Die ersten Schritte unter Anleitung von Cedric Mattig und dessen Team brachten dabei die nötige Klarheit, aber auch neue Herausforderungen.

Entscheidender Wendepunkt: Das Cover als unterschätzter Erfolgsfaktor

Zu Beginn der Zusammenarbeit wurden zunächst die bestehenden Projekte von Marius detailliert analysiert und strukturell neu ausgerichtet. Dabei zeigte sich, dass eines seiner Buchprojekte durchaus Potenzial hatte – in der Nischenrecherche waren die Signale eindeutig, doch die Verkaufszahlen blieben aus. Es brauchte daher einen gezielten Eingriff an den richtigen Stellen. So wurde das Cover gemeinsam mit der NiCe Publishing Consulting GmbH vollständig überarbeitet. Mehrere Varianten entstanden, die anschließend gezielt über Facebook-Gruppen und Werbeanzeigen gegeneinander getestet wurden.

Ziel war es, herauszufinden, welche Version bei der definierten Zielgruppe die höchste Klick- und Kaufbereitschaft auslöst. Nicht Bauchgefühl, sondern messbare Daten sollten die Entscheidung treffen. Die Ergebnisse waren eindeutig: Ein Cover setzte sich klar durch. Nach der Neupositionierung und Wiederveröffentlichung des Buches stiegen die Verkaufszahlen signifikant an. Über einen längeren Zeitraum hinweg generierte dieses eine Buchprojekt Tantiemen in Höhe von mehr als 103.000 Euro. „Das Cover ist das Erste, was ein potenzieller Käufer sieht. Es entscheidet in Sekundenbruchteilen darüber, ob jemand klickt oder weiterscrollt. Wer diesen Faktor unterschätzt, verschenkt Umsatz, unabhängig davon, wie gut der Inhalt des Buches ist“, betont Cedric Mattig.

Weiterer unternehmerischer Aufstieg: Aus einem Treffer wird ein System

Der Erfolg des ersten optimierten Buchprojekts war kein Zufall, sondern kalkuliertes Ziel eines bewährten Systems. Vor allem aber sollte er kein Einzelfall bleiben. So übertrug Marius die erlernten Strategien konsequent auf weitere Projekte: datenbasierte Nischenrecherche, professionelle Coverentwicklung mit anschließendem Testing, präzise Positionierung auf die jeweilige Zielgruppe. Die Prozesse, die einmal funktioniert hatten, wurden repliziert und weiterentwickelt.

Parallel dazu entwickelten sich weitere Buchprojekte stabil. Saisonale Trends und aktuelle Ereignisse nutzte er gezielt, um neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Das Ergebnis: hohe vier- bis fünfstellige Monatseinnahmen, die nicht von einem einzigen Titel abhingen, sondern auf einem Portfolio profitabler digitaler Vermögenswerte basierten. „Jedes Buch, das strategisch aufgebaut und professionell positioniert ist, ist ein eigenständiger digitaler Vermögenswert. Es generiert Tantiemen, ohne dass täglich aktiv gearbeitet werden muss. Wer mehrere solcher Titel aufbaut, schafft sich ein skalierbares Einkommenssystem“, erklärt Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.

Fazit: Thailand, ein eigenes Haus und ein Leben ohne Grenzen

Auf Grundlage dieser finanziellen Stabilität trafen Marius und seine Frau eine Entscheidung, die noch wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre: Sie wanderten nach Thailand aus. Dort baut er sich ein eigenes Haus, gestaltet seinen Alltag nach eigenen Vorstellungen – ohne feste Bürozeiten, ohne Standortbindung, ohne Abhängigkeit von einem Arbeitgeber. Sein Amazon-KDP-Business wird vollständig ortsunabhängig betrieben und erfordert keine physische Präsenz in Deutschland.

Die zentrale Erkenntnis aus seiner Geschichte ist klar: Nicht das Geschäftsmodell hatte in den ersten Jahren versagt, sondern das fehlende strukturierte Vorgehen. Durch die gezielte Optimierung einzelner Schlüsselfaktoren konnten erhebliche Umsatzsteigerungen erzielt werden. Neue Buchprojekte werden weiterhin auf Basis datenbasierter Nischenanalysen geplant, die bewährten Strategien konsequent auf weitere Titel übertragen. „Amazon KDP funktioniert, aber nicht durch Zufall. Wer versteht, wie der Marktplatz wirklich arbeitet, wer Nischen datenbasiert analysiert, Cover testet und Inhalte präzise positioniert, der baut sich ein Einkommenssystem auf, das langfristig trägt. Marius ist dafür ein klares Beispiel“, sagt Cedric Mattig abschließend.

Sie sehen in Amazon KDP ebenfalls das Potenzial, um Ihr Leben grundlegend umzugestalten, wissen aber noch nicht, wie Ihr Erfolg dabei planbar wird? Dann melden Sie sich jetzt bei Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

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