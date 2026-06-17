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Eine Polizistin, ein Heavy-Metal-Fan und eine Back-Influencerin: "Das große Backen" startet am Mittwoch, 29. Juli, in SAT.1

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Unterföhring (ots)

Wie schmeckt ein Heavy-Metal-Kuchen? Und wie gut backt Influencerin Anna, wenn sie unter Zeitdruck ist? In Deutschlands bekanntester Backstube wird wieder gerührt, geknetet und glasiert: "Das große Backen" startet am Mittwoch, 29. Juli, 20:15 Uhr, in SAT.1.

Von Back-Influencerin Anna (24, Worms) über Jura-Studenten Kayahan (24, Salzgitter) bis hin zum ehemaligen Profi-Handballer Andre (43, Freudenburg): Zwölf ambitionierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker stellen sich dem Wettkampf um den Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker 2026". Moderatorin Enie van de Meiklokjes führt die Hobbybäcker durch die neuen Herausforderungen im Backzelt. Wer überzeugt die Jury rund um Bettina Schliephake-Burchardt, Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, und Spitzenpatissier Christian Hümbs?

Diese zwölf Hobbybäcker backen um den goldenen Cupcake:

Anna (24), Worms: Die Koch- und Back-Influencerin begeistert auf Instagram unter @bake.it.like.a mit kreativen Rezepten und gibt gelegentlich kostenlose Back- und Kochkurse.

Die Koch- und Back-Influencerin begeistert auf Instagram unter @bake.it.like.a mit kreativen Rezepten und gibt gelegentlich kostenlose Back- und Kochkurse. Constanze (61), Hamburg: Die lebensfrohe Hamburgerin wird von Familie und Freunden liebevoll "Sonnenschein" genannt und bringt jede Menge Selbstbewusstsein mit ins Zelt.

Die lebensfrohe Hamburgerin wird von Familie und Freunden liebevoll "Sonnenschein" genannt und bringt jede Menge Selbstbewusstsein mit ins Zelt. Kayahan (24), Salzgitter: Der Jura-Student beschreibt sich selbst als "Rampensau" und sorgt mit seiner humorvollen Art schnell für gute Stimmung. Neben aufwendigen Torten begeistert er sich seit über zehn Jahren für Plane Spotting.

Der Jura-Student beschreibt sich selbst als "Rampensau" und sorgt mit seiner humorvollen Art schnell für gute Stimmung. Neben aufwendigen Torten begeistert er sich seit über zehn Jahren für Plane Spotting. Bianca (32), Augsburg: Bianca setzt beim Backen auf natürliche, saisonale Zutaten und verzichtet bewusst auf künstliche Aromen und Farben. Ihre positive Lebenseinstellung zieht sie aus der Inspiration ihrer 90-jährigen Oma.

Bianca setzt beim Backen auf natürliche, saisonale Zutaten und verzichtet bewusst auf künstliche Aromen und Farben. Ihre positive Lebenseinstellung zieht sie aus der Inspiration ihrer 90-jährigen Oma. Laura (21), Brandenburg: Im Dorf kennt man sie als "Mutti vom Dienst": fürsorglich, hilfsbereit und immer mittendrin. Die junge Hobbybäckerin liebt moderne Kreationen und misst sich dabei gerne mit ihrem Vater, einem Konditor der alten Schule.

Im Dorf kennt man sie als "Mutti vom Dienst": fürsorglich, hilfsbereit und immer mittendrin. Die junge Hobbybäckerin liebt moderne Kreationen und misst sich dabei gerne mit ihrem Vater, einem Konditor der alten Schule. Andre (43), Freudenburg: Der ehemalige Profi-Handballer bringt Humor, Teamgeist und jede Menge Geschichten mit ins Backzelt.

Der ehemalige Profi-Handballer bringt Humor, Teamgeist und jede Menge Geschichten mit ins Backzelt. Jenny (47), Magdeburg: Jenny begeistert mit ihrer warmherzigen, unterhaltsamen Art und ihrer großen Leidenschaft für kreative Motivtorten. Privat schlägt ihr Herz für Heavy Metal und Fußball - ein Mix, der auch ihre Backkunst prägt.

Jenny begeistert mit ihrer warmherzigen, unterhaltsamen Art und ihrer großen Leidenschaft für kreative Motivtorten. Privat schlägt ihr Herz für Heavy Metal und Fußball - ein Mix, der auch ihre Backkunst prägt. Sandra (39), Berlin: Für ihren Traum bei Feuerwehr und Polizei zog Sandra einst allein von Niedersachsen nach Berlin. Heute liebt sie es, sich beim Backen kreativ auszutoben.

Für ihren Traum bei Feuerwehr und Polizei zog Sandra einst allein von Niedersachsen nach Berlin. Heute liebt sie es, sich beim Backen kreativ auszutoben. Michael (41), Menden: Michael gestaltet am liebsten aufwendige Motivtorten, die perfekt zum jeweiligen Anlass passen. Der entspannte Teamplayer steht privat genauso gern auf dem Fußballplatz oder an der Dartscheibe wie in der Küche.

Michael gestaltet am liebsten aufwendige Motivtorten, die perfekt zum jeweiligen Anlass passen. Der entspannte Teamplayer steht privat genauso gern auf dem Fußballplatz oder an der Dartscheibe wie in der Küche. Oxana (48), Gummersbach: Die dreifache Mutter kam vor 25 Jahren aus Russland nach Deutschland und backt seit ihrer Kindheit mit großer Leidenschaft. Besonders ausgefallene Torten und filigrane Arbeiten liegen ihr, und wenn etwas nicht gelingt, gibt Oxana niemals auf.

Die dreifache Mutter kam vor 25 Jahren aus Russland nach Deutschland und backt seit ihrer Kindheit mit großer Leidenschaft. Besonders ausgefallene Torten und filigrane Arbeiten liegen ihr, und wenn etwas nicht gelingt, gibt Oxana niemals auf. Elli (51), Tettnang: Die Lehrerin verbindet westliche und orientalische Backkunst und leitet mit großer Begeisterung Back-AGs an ihrer Schule. Für ihr Sabbatjahr träumt Elli davon, praktische Erfahrungen in französischen Pâtisserien zu sammeln.

Die Lehrerin verbindet westliche und orientalische Backkunst und leitet mit großer Begeisterung Back-AGs an ihrer Schule. Für ihr Sabbatjahr träumt Elli davon, praktische Erfahrungen in französischen Pâtisserien zu sammeln. Janina (28), Kemmenau: Die Notfallsanitäterin liebt extravagante und farbenfrohe Backwerke, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Kreativ wird Janina nicht nur beim Backen, sondern auch beim Gestalten von Leinwänden.

Staffel 14 von "Das große Backen", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 29. Juli 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn

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