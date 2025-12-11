weloveholidays

Diese Hotels lieben deutsche Urlauber am meisten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Wahl des perfekten Urlaubsziels kann schnell zu einer zeitraubenden Detektivarbeit werden - von unzähligen Hotelbewertungen bis hin zu endlosen Abstimmungen mit der Familie oder Freunden. Wie ein Online-Reiseanbieter diesen Prozess auf seiner Website vereinfacht hat:

weloveholidays hat die beliebtesten Hotels deutscher Urlauber ermittelt und dafür Daten aus über 11.000 Bewertungen analysiert. Die Ergebnisse ermöglichen, dank der neuen Filterfunktion "Kundenlieblinge" einen noch schnelleren Überblick über die bestbewerteten Hotels.

Für deutsche Urlauber sind über auf der Website aktuell über 46.000 Hotels buchbar. Davon erhielten 1.024 Hotels nun auf Grund der Analyse die Auszeichnung "Kundenliebling", womit sie zu den obersten zwei Prozent der beliebtesten Unterkünfte zählen. Dank dieser Filterfunktion können Buchende sich direkt diese Hotels in der von ihnen gewünschten Urlaubsregion anzeigen lassen und so noch einfacher den Weg zu ihrem Traumhotel finden.

Die fünf, von deutschen Gästen, am besten bewerteten Hotels sind:

Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay, Ägypten

Delphin Deluxe Resort Hotel - All Inclusive, Türkei

Aparthotel Alcudia Garden, Balearen

Hotel Sant Jordi, Balearen

Serenity Alpha Beach, Ägypten

Um herauszufinden, welche Unterkünfte aus welchen Gründen beliebt sind, wurden nicht nur die Buchungszahlen, sondern auch die daraus resultierenden Bewertungen analysiert. Die bewerteten Kriterien umfassen unter anderem Punkte wie Sauberkeit, Ausstattung, Verpflegung, Service, Lage und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Original-Content von: weloveholidays, übermittelt durch news aktuell