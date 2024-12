weloveholidays

weloveholidays: Die perfekte Auszeit um in Weihnachtsstimmung zu kommen

Von Marokko bis Budapest - die schönsten Reiseziele für die Adventszeit entdecken

Die Adventszeit steht vor der Tür und schon bald erstrahlen viele deutsche Städte wieder im festlichen Glanz der Weihnachtsmärkte - ein Highlight der kalten Jahreszeit. Für alle, die während der kalten Tage noch eine kleine Auszeit suchen und sich die einzigartige Atmosphäre der Weihnachtsmärkte nicht entgehen lassen möchten, hat weloveholidays eine Auswahl an besonderen Reisezielen mit dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt der besonderen Art zusammengestellt.

Bei weloveholidays können individuelle Pauschalreisen ganz einfach online oder per App gebucht werden. Dabei muss nicht einmal ein konkretes Reiseziel im Voraus festgelegt werden: Einfach Datum und Abflughafen eingeben und die Suche nach den besten Angeboten beginnt. Mit Filter- und Sortieroptionen lässt sich die Reise im Handumdrehen an die persönlichen Wünsche anpassen. Die Angebote von weloveholidays bieten die perfekten Orte, um den Winterblues hinter sich zu lassen, ohne auf den Zauber der Weihnachtsmärkte verzichten zu müssen.

Winterwunderland in der Türkei: Familienspaß in "The Land of Legends" in Antalya

Die Türkei garantiert Familien ein unvergessliches Urlaubserlebnis und einer der besten Orte, um die Vorweihnachtszeit zu verbringen, ist " The Land of Legends" in Antalya. Das Hotel ist für seine luxuriösen und familienfreundlichen Unterkünfte bekannt und bietet geräumige Zimmer, Themensuiten und erstklassige Einrichtungen für einen komfortablen Aufenthalt. Jedes Jahr verwandelt sich "The Land of Legends" in ein Winterwunderland mit einem spektakulären Weihnachtsmarkt, auf dem festliche Lichter, Leckereien und einzigartige Stände Weihnachtsstimmung verbreiten. Von Schlittschuhlaufen und Weihnachtsliedern bis hin zu magischen Shows und einem Besuch beim Weihnachtsmann bietet "The Land of Legends" ein zauberhaftes Erlebnis, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Winterzauber auf Malta: Festliche Erlebnisse im "Fairyland" von Valletta

Das maltesische "Fairyland" verwandelt Valletta zur Weihnachtszeit in ein zauberhaftes Festtagsparadies und ist ideal für Familien, die die Adventszeit gemeinsam in mediterraner Umgebung verbringen möchten. Lichterglanz, festlich geschmückte Straßen, ein Riesenrad und eine Schlittschuhbahn sowie liebevoll dekorierte Stände laden zum Verweilen ein und bieten regionale Köstlichkeiten und handgefertigte Geschenke an. Weihnachtliche Musik, Glühwein und süße Naschereien runden das stimmungsvolle Erlebnis ab. Das Phoenicia Malta, nur einen kurzen Spaziergang entfernt, verbindet zeitlosen Luxus mit modernen Annehmlichkeiten. Familien können sich in wunderschön eingerichteten Zimmern entspannen, exquisites Essen und einen atemberaubenden Blick auf den Hafen und die Stadt genießen. Mit einer Mischung aus Geschichte, Kultur und saisonalem Flair sorgen das Fairyland und Phoenicia Malta für einen unvergesslichen, festlichen Kurzurlaub.

Sizilianischer Festtagszauber: Romantische Märkte für unvergessliche Momente zu zweit

Siziliens Weihnachtsmärkte bieten Pärchen ein bezauberndes Urlaubserlebnis inmitten der reichen Geschichte und lebendigen Kultur der Insel. Auf den Plätzen von Städten wie Palermo und Catania finden Reisende Märkte voller handgefertigter Geschenke, lokaler Spezialitäten und funkelnder Weihnachtslichter. Paare können durch die festlichen Buden schlendern, sizilianische Köstlichkeiten wie Cannoli probieren und traditionelle Weihnachtsmusik und Live-Auftritte miterleben. Für einen entspannten Aufenthalt ist das Astoria Palace Hotel in Palermo die ideale Wahl. Das Hotel liegt in der Nähe des Stadtzentrums und bietet geräumige Zimmer und einen leichten Zugang zu den Märkten, was es zu einem idealen Ort für einen festlichen Urlaub macht.

Advent Erlebnisse in Budapest: Entspanntes vorweihnachtliches Mädels-Wochenende

Budapest ist das perfekte Ziel für ein Mädels-Wochenende in der Adventszeit. Die Stadt besticht nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur, ihr pulsierendes Nachtleben und ihre erholsamen Thermalbäder, sondern auch durch ihre Weihnachtsmärkte. Reisende können das Wochenende mit einem Besuch im berühmten Széchenyi Thermalbad beginnen. Am Nachmittag lädt ein Bummel über die Weihnachtsmärkte mit ihren funkelnden Lichtern, handgefertigten Geschenken und ungarischen Spezialitäten wie Langos und Glühwein zum Verweilen ein. Am Abend erwachen die berühmten Ruinenbars zum Leben, ideal für Cocktails in einzigartiger Kulisse. Das Boutique-Hotel Prestige Hotel Budapest bietet eine Unterkunft mit glamouröser Atmosphäre und das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Costes Downtown im Haus sorgt für kulinarische Höhepunkte. Ob man mit ungarischem Wein auf das Wochenende anstößt oder die Weihnachtsmärkte genießt - Budapest garantiert unvergessliche Erinnerungen.

Familienurlaub in Marokko: Einzigartige Weihnachtsmarkt Erlebnisse abseits der Tradition

Für Gruppen und Familien, die in der Vorweihnachtszeit eine Auszeit suchen, ist Marokko das ideale Reiseziel, denn es hat für jede Generation etwas zu bieten. Es gibt zwar keine Weihnachtsmärkte wie in Europa, aber die lebhaften Souks bieten eine ebenso faszinierende Alternative. In den verwinkelten Gassen der Medinas von Marrakesch und Fes findet der Reisende eine Fülle von Schätzen: kunstvoll gewebte Teppiche, aromatische Gewürze und handgefertigten Schmuck. Die Souks schaffen eine lebendige Atmosphäre, in der Familien gemeinsam einzigartige Geschenke entdecken oder traditionelle marokkanische Gerichte wie Tajine genießen können. Ein Aufenthalt im Kenzi Club Agdal Medina rundet das Erlebnis ab. Das All-Inclusive-Resort bietet nicht nur Kinderclubs und mehrere Pools, sondern auch Aktivitäten wie Tennis und Fitnesskurse. Die Souks bieten ein intensives kulturelles Erlebnis, das Familien mit den festlichen Märkten in Europa verbindet, aber mit einem exotischen Flair.

