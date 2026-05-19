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Das unterschätzte Modell

Bankenmarkt im Strukturwandel

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Hamburg (ots)

Während Großbanken Marktanteile abgeben und Neobanken um Vertrauen ringen, wächst eine Institutsgruppe leise, aber konsequent: Genossenschaftsbanken. Eine Analyse darüber, warum ein 170 Jahre altes Geschäftsmodell zum Gewinner des modernen Bankenmarkts werden könnte.

In der Strategiediskussion des deutschen Bankensektors tauchen Genossenschaftsbanken selten als Protagonisten auf. Sie gelten als solide, regional, verlässlich - aber nicht als innovativ, nicht als disruptiv, nicht als zukunftsweisend. Diese Einschätzung könnte ein Fehler sein. Ein teurer.

Denn während die Branche über KI, Embedded Finance und das Ende des Filialmodells diskutiert, haben Volksbanken und Raiffeisenbanken still und stetig Marktanteile gewonnen - und das ausgerechnet in einer Phase, in der das Vertrauen in Finanzinstitutionen auf einem historischen Tiefstand liegt. Das ist kein Zufall. Es ist die Konsequenz einer Governance-Struktur, die Interessenkonflikte nicht managt, sondern strukturell eliminiert.

Die Zahlen, die kaum jemand kennt

Die aktuelle Deloitte-Studie zum deutschen Bankenmarkt bis 2030 kommt zu einem bemerkenswerten Befund: Während Großbanken und Landesbanken zwischen 2014 und 2024 Marktanteile verloren und sich strategisch neu ausrichten mussten, konnten Genossenschaftsbanken gemeinsam mit Sparkassen Marktanteile und Profitabilität steigern. Die Konsolidierung des Sektors trifft andere härter.

Die Zahlen des BVR-Jahresberichts 2024 sprechen eine deutliche Sprache: Die addierte Bilanzsumme aller 672 deutschen Genossenschaftsbanken stieg auf 1,2 Billionen Euro - ein Plus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Eigenkapital wuchs auf 66 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss vor Steuern auf 9,5 Milliarden Euro. Das sind keine Kennzahlen einer Nischeninstitution.

Besonders aufschlussreich ist der Marktanteil bei Privatkundeneinlagen: Mit 27 Prozent liegt er doppelt so hoch wie der Anteil am Gesamtgeschäftsvolumen von 13,5 Prozent. Das bedeutet: Wenn es darum geht, wo Menschen ihr eigenes Geld verwahren - nicht wo sie Kredite aufnehmen müssen, sondern wo sie freiwillig ihr Erspartes platzieren -, wählen sie überproportional häufig eine Genossenschaftsbank. Das ist das härteste Vertrauensvotum, das ein Finanzinstitut bekommen kann.

Warum das Modell strukturell anders ist

Um zu verstehen, warum Genossenschaftsbanken in einem Misstrauensklima überproportional gut abschneiden, muss man die Anreizarchitektur verstehen - nicht die Markenkommunikation.

In einer Aktiengesellschaft existiert ein fundamentaler Zielkonflikt: Die Bank soll Gewinne für Anteilseigner maximieren und gleichzeitig im besten Interesse ihrer Kundschaft handeln. Dieser Konflikt lässt sich durch Compliance-Regeln, Ethikkodizes und Kulturprogramme mildern, aber nicht auflösen. Er ist der Satzung eingeschrieben.

Anreizarchitektur Im Vergleich - Aktienbank vs. Genossenschaftsbank

Eigentümer

Aktienbank: Aktionäre (getrennt von Kundschaft)

(getrennt von Kundschaft) Genossenschaftsbank: Mitglieder (identisch mit Kundschaft)

Zielkonflikt

Aktienbank: strukturell vorhanden , durch Regulierung gemildert

, durch Regulierung gemildert Genossenschaftsbank: strukturell aufgelöst durch Identität von Eigentümer und Kunde

Gewinnverwendung

Aktienbank: primär Dividende an Aktionäre ·

· Genossenschaftsbank: Stärkung der Rücklagen und Mitgliederleistungen

Zeithorizont

Aktienbank: Quartalsergebnis als wichtiger Steuerungswert

Genossenschaftsbank: Langfristigkeit als Satzungsauftrag

Bei einer Genossenschaftsbank ist dieser Konflikt nicht vorhanden - nicht weil die Führung tugendhafter wäre, sondern weil die Governance-Struktur ihn gar nicht erst entstehen lässt. Wer als Mitglied Einlagen platziert, ist gleichzeitig Miteigentümer. Was die Bank verdient, stärkt die Rücklagen, aus denen günstigere Konditionen und stabilere Dienste finanziert werden. Die Anreize zeigen in dieselbe Richtung.

Was das für Entscheiderinnen und Entscheider bedeutet

Wer unternehmerisch denkt, sollte das Genossenschaftsmodell nicht durch die Linse der Folkloristik betrachten - als sympathisches Relikt aus einer anderen Zeit. Es ist ein Governance-Modell mit konkreten strategischen Implikationen: für die Wahl des Finanzpartners, für die Bewertung von Kreditgebern, für die Frage, welchem Institut man seine Liquidität anvertraut.

Eine Bilanzsumme von 1,2 Billionen Euro, ein Eigenkapital von 66 Milliarden Euro, ein Jahresüberschuss von 9,5 Milliarden Euro - und 17,8 Millionen Mitglieder, die gleichzeitig Eigentümerinnen und Eigentümer sind. Das ist ein Sektor, der im internationalen Vergleich außergewöhnlich robust, außergewöhnlich kundennah und außergewöhnlich krisenfest aufgestellt ist.

Dass diese strukturellen Versprechen in der Praxis eingelöst werden, lässt sich messen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat beispielsweise für seinen Deutschen Fairness-Preis 2025 über 800 Unternehmen auf Basis einer bevölkerungsrepräsentativen Kundenbefragung bewertet - in den Dimensionen Preis-Leistung, Transparenz, Zuverlässigkeit und Weiterempfehlung. In der Kategorie Genossenschaftsbanken erzielte die Sparda-Bank Hamburg die höchste Gesamtbewertung. Das ist kein Selbstmarketing. Es ist das Urteil der Kundschaft - und damit der härteste Beleg dafür, dass Governance-Qualität im Alltag ankommt.

Auszeichnung

Deutscher Fairness-Preis 2025 (DISQ/ntv)

Kategorie Genossenschaftsbanken

Höchste Gesamtbewertung: Sparda-Bank Hamburg

Grundlage: repräsentative Befragung, über 800 Unternehmen, vier Bewertungsdimensionen

Das Genossenschaftsmodell ist kein Auslaufmodell. Es ist eine Governance-Antwort auf die Vertrauenskrise des modernen Bankwesens - und die Daten geben ihm Recht. Wer es als Entscheiderin oder Entscheider weiterhin unterschätzt, übersieht einen der konsistentesten Wachstumsträger im deutschen Finanzsektor.

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