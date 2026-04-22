DUP UNTERNEHMER-Magazin

Neues Buch INNOVATOREN 2026: Visionäre aus Deutschland erzählen ihre Erfolgsgeschichten

Herausgegeben von Jens de Buhr und DUP UNTERNEHMER

ab sofort erhältlich

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Hamburg (ots)

Sie denken mit Weitblick, gehen neue Wege und nehmen uns mit in ihre Welt: 20 Visionäre aus Deutschland erläutern ihre Erfolgsstrategien - darum geht es im neuen Buch "INNOVATOREN 2026". Herausgeber ist Jens de Buhr, Verleger von DUP UNTERNEHMER, Inhaber der DUP Media GmbH und der JDB Holding GmbH.

In "INNOVATOREN 2026" schreiben die Autorinnen und Autoren darüber, wie sie Menschen motivieren, Innovationen wie Künstliche Intelligenz umsetzen und neue Perspektiven eröffnen. Autor ist unter anderen Dr. Thomas Stoffmehl, der CEO von Vorwerk, einem Unternehmen, das den Thermomix "von einer reinen Küchenmaschine zu einer digitalen Plattform transformiert - manche sprechen schon vom Netflix des Kochens", schreibt Herausgeber de Buhr im Vorwort.

DUP UNTERNEHMER, Deutschlands auflagenstärkster Wirtschaftstitel, begleitet seit Jahren den Mittelstand in Fragen rund um Nachfolge, Transformation und Innovation. Die JDB Holding GmbH als Verlagshaus für den deutschen Mittelstand veranstaltet mit dem BIG BANG KI FESTIVAL eines der größten B2B-Mittelstands-Events für Künstliche Intelligenz in Europa.

Das Buch "INNOVATOREN 2026" ist ab sofort exklusiv bei Amazon erhältlich. Preis: 17,99 Euro (Taschenbuch) oder 35,99 Euro (gebundene Ausgabe).

Das Buch kann hier bestellt werden: www.DUP-magazin.de/innovatoren2026

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