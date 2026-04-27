Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Krombacher Cash-Korken Aktion 2026: 10 Millionen Euro Sofortgewinne und erneut 1 Million Bäume für Deutschland

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Krombach (ots)

Krombacher startet am 1. Mai 2026 in die neue Runde der Cash-Korken Aktion. Auch in diesem Jahr verbindet die Brauerei attraktive Gewinnchancen mit einem konkreten Beitrag für die Wälder in Deutschland: Unter den Aktionskronkorken verbergen sich Sofortgewinne im Gesamtwert von 10 Millionen Euro. Gleichzeitig garantiert Krombacher die Pflanzung von 1 Million Bäumen in Deutschland.

Aufforstung mit Schwerpunkt in NRW

Der Schwerpunkt der Aufforstungsprojekte liegt 2026 erneut in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in der Heimatregion der Brauerei im Sieger- und Sauerland. Weitere Pflanzmaßnahmen sind in Hessen, Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein geplant. Umgesetzt werden die Projekte gemeinsam mit regionalen Forstpartnern, darunter Wald und Holz NRW. Bereits im vergangenen Jahr hat Krombacher mehr als 1 Million Bäume in Deutschland pflanzen lassen, 2026 sollen nun 1 Million weitere Bäume hinzukommen. Die Setzlinge aus dem letzten Jahr bedecken rund 9 km² Waldfläche - das ist größer als ganz Krombach und entspricht etwa 1.220 Fußballfeldern.

Engagement für Wald und Wasser

Für Krombacher ist der Einsatz für den Wald eng mit der eigenen Verantwortung als Brauerei verbunden. Wälder sind für einen stabilen Wasserhaushalt von großer Bedeutung: Sie speichern Wasser, filtern es und tragen dazu bei, natürliche Wasserkreisläufe zu erhalten. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz einer Ressource, die für das Brauen von zentraler Bedeutung ist.

"Gesunde Wälder und ein intakter Wasserhaushalt sind für uns als Brauerei sehr wichtig. Deshalb engagieren wir uns langfristig für den Erhalt und die Entwicklung widerstandsfähiger Wälder", sagt Wolfgang Schötz, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement der Krombacher Brauerei.

Auch die Projektpartner unterstreichen die Relevanz der Maßnahmen: "Gesunde Wälder wirken wie natürliche Wasserspeicher und sind für unsere Landschaft von großer Bedeutung. Entscheidend ist, klimaangepasste und stabile Mischwälder aufzubauen und sie nachhaltig zu pflegen. Umso schöner ist es zu sehen, wie viel Wald wir dank Krombacher im vergangenen Jahr hier im Sauer- und Siegerland bereits wieder aufforsten konnten und dass wir diesen gemeinsamen Weg weitergehen.", sagt Matthias Vollpracht von Wald und Holz NRW.

Gewinnchance unter jedem Cash-Korken

Für alle Krombacher Sorten mit Aktionskennzeichnung gilt: Korken öffnen und auf Geld-Sofortgewinne hoffen. Jede:r hat die Chance auf Gewinne von 1 Euro bis zu 100.000 Euro. Insgesamt warten Sofortgewinne im Gesamtwert von 10 Millionen Euro auf die Teilnehmenden. Die Einlösung der Gewinncodes ist bis zum 31. Oktober 2026 online oder über die Krombacher+ App möglich.

Begleitende Kommunikation zum Aktionsstart

Begleitet wird die Cash-Korken Aktion von einer umfangreichen Kommunikationskampagne. Zum Auftakt setzt Krombacher unter anderem auf TV-Präsenz, Social Ads sowie aufmerksamkeitsstarke Platzierungen am Point of Sale.

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