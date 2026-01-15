Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Krombacher Gruppe erzielt trotz herausforderndem Umfeld stabiles Ergebnis und stärkt Markenportfolio

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Krombach (ots)

Die Krombacher Gruppe blickt auf ein sehr anspruchsvolles Jahr 2025 zurück. Trotz eines schwierigen Marktumfelds mit nach wie vor geringer Konsumbereitschaft, spürbaren Zurückhaltungen im Handel und einer Gastronomie, die weiterhin unter deutlichem Druck steht, konnte die Unternehmensgruppe ein insgesamt stabiles Ergebnis erzielen. Insbesondere die erfreuliche Entwicklung der Dachmarke Krombacher sowie die wachsende Bedeutung alkoholfreier Produkte trugen wesentlich zur langfristigen Stärkung der Gruppe bei.

Die Dachmarke Krombacher erzielte einen Ausstoß von 5,702 Mio. Hektoliter (hl) (+0,5 %). Die alkoholfreien Getränkesorten rund um Schweppes, Orangina und Dr Pepper konnten gemeinsam nicht an die Rekorde aus den vergangenen Jahren anknüpfen und landeten bei 1,605 Mio. hl (ein Minus von 1,8 %). Der Ausstoß der alkoholfreien Getränke erreichte insgesamt einen Anteil am Gesamtportfolio von rund 40 % - ein Beleg für die zunehmende Relevanz des Segments. Der Gesamtausstoß der Krombacher Gruppe lag im Geschäftsjahr 2025 bei 7,553 Mio. hl (-0,2 %).

"Das Jahr 2025 war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Die Kaufbereitschaft für alkoholhaltige Getränke hat erneut deutlich abgenommen, die allgemeine Konsumstimmung ist nach wie vor gedämpft und auch die Gastronomie kämpft weiterhin mit schwierigen Rahmenbedingungen. Trotzdem konnten wir unter diesen Voraussetzungen ein insgesamt gutes Ergebnis erzielen. Das zeigt einmal mehr, wie stark unsere Marken im Markt verankert sind und wie wertvoll unsere Sortenvielfalt sowohl im Bereich der alkoholhaltigen aber auch der alkoholfreien Getränke ist", so Hendrik Kuhn, Vertriebsdirektor Handel national.

Dachmarke Krombacher entwickelt sich positiv entgegen dem Branchentrend

Die Kategorie Bier stand auch in 2025 wieder unter besonderem Druck. Trotzdem konnte sich Krombacher als Deutschlands beliebteste Biermarke behaupten und die Marktanteile sogar weiter ausbauen. Krombacher Pils zeigte dabei eine stabile Entwicklung und festigte die Marktführerschaft. Der wichtigste Wachstumstreiber unter der Dachmarke war erneut das alkoholfreie Sortiment, zu dem unter anderem Krombacher o,0% Pils, Krombacher NaturRadler o,0%, Krombacher Spezi und Krombacher's Fassbrause gehören. Diese Produkte verzeichneten 2025 zum Teil deutliche Zuwächse und bestätigen die strategische Ausrichtung der Marke.

Im Jahr 2025 wurde für die Dachmarke Krombacher zudem ein umfassender Marken-Relaunch und die Kampagne "Auf unsere Natur" umgesetzt. Mit modernisierter Optik, geschärftem Markenprofil und einer noch stärkeren Betonung der Natürlichkeit der Produkte wurde die Marke im Wettbewerbsumfeld noch klarer und zeitgemäßer positioniert.

Ein Ausblick auf 2026 zeigt bereits jetzt neue Impulse: Mit Krombacher o,0% Herb wird eine neue alkoholfreie Produktinnovation eingeführt, die das erfolgreiche o,0%-Segment weiter ausbaut.

Schweppes: Schwieriges Jahr, aber positive Teilentwicklungen

Nach vielen Jahren starken Wachstums blickt die Marke Schweppes 2025 auf ein herausforderndes Jahr zurück. Insbesondere durch den Rückgang des Gin-Booms wurden auch die klassischen Tonic-Sorten weniger nachgefragt. Dies führte zu einem negativen Jahresergebnis für Schweppes in Deutschland und Österreich, trotz Zugewinnen in den Marktanteilen.

Gleichzeitig gab es jedoch auch deutliche Lichtblicke: Die Schweppes Virgin Range sowie die Schweppes Zero Produkte konnten im Jahr 2025 stark zulegen und erfreuen sich wachsender Beliebtheit vor allem im Pur-Konsum. In 2026 bringt Schweppes für dieses Segment eine neue Innovation an den Start: Schweppes Virgin Mojito Zero.

Auch im Jahr 2025 bestätigte sich, dass Schweppes als moderne, vielseitige Marke sowohl im alkoholfreien Aperitif- und Mixer-Bereich als auch im Konsum als Erfrischungsgetränk weiterhin großes Potenzial besitzt. Der 2025 durchgeführte Marken-Relaunch und die entsprechende Markenkampagne - mit modernisiertem Design und verstärktem Fokus auf Genussmomente - bildet dafür die Basis.

Neben den Herausforderungen bei Schweppes gab es im Segment der alkoholfreien Erfrischungsgetränke auch klare Erfolge: Orangina setzte die dynamische Entwicklung fort und erzielte 2025 ein absolutes Rekord-Ergebnis. Zudem festigte Dr Pepper seine Position als eine der wachstumsstärksten Softdrink-Marken im Portfolio und verzeichnete ebenfalls weiteres Wachstum. Beide Marken bilden weiterhin wichtige Säulen in dem diversifizierten Getränkeportfolio der Krombacher Gruppe.

Investitionen und strategische Weiterentwicklung

Die 2024 eingeleiteten Modernisierungs- und Investitionsmaßnahmen der Krombacher Brauerei zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit wurden 2025 konsequent fortgeführt. Dazu gehören unter anderem: der Umbau und die Erneuerung zentraler Abfüllanlagen, technologische Modernisierungen, um der Komplexität der Sortenvielfalt gerecht zu werden, sowie Investitionen in Logistik- und Produktionskapazitäten in Krombach mit einem Investitionsvolumen von insgesamt über 100 Millionen Euro. Diese Schritte stärken die Krombacher Gruppe in der strategischen Fokussierung der steigenden Bedeutung alkoholfreier Erfrischungsgetränke und die damit verbundenen Verbraucherwünsche passgenau zu bedienen sowie gleichzeitig das klassische Biergeschäft weiterhin auf höchstem Qualitätsniveau zu sichern.

Auch im kommenden Jahr stehen hochwertige Produkte, Sortenvielfalt und starke Marken im Fokus. Das Unternehmen wird 2026 mit neuen Impulsen auch im alkoholfreien Bereich, der Fortführung der Modernisierungsprogramme und einer konsequenten Stärkung der Markenkommunikation weiterarbeiten. "Wir gehen unseren Weg der Entwicklung und Positionierung als umfassender Getränkeanbieter konsequent weiter", betont Hendrik Kuhn. "Die Mischung aus Produktqualität, Markenstärke und der Leidenschaft unserer Mitarbeitenden bildet das Fundament für nachhaltigen Erfolg."

Alle Informationen und Zahlen finden Sie auch unter: www.krombacher.de/presse/jahresbericht2025

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell