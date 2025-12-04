Krombacher Brauerei GmbH & Co.

250.000 Euro für 100 gute Zwecke: Die Begünstigten der Krombacher Spendenaktion 2026 stehen fest

Bild-Infos

Download

Krombach (ots)

Pünktlich zum Tag des Ehrenamtes am 05.12., gibt die Krombacher Brauerei die 100 Begünstigten der Spendenaktion 2026 bekannt - und würdigt damit das Engagement von Menschen in ganz Deutschland, die sich tagtäglich für andere einsetzen. Insgesamt stellt das Unternehmen auch in diesem Jahr 250.000 Euro bereit, um gemeinnützige Organisationen und Initiativen zu unterstützen.

Dass gemeinnütziges Engagement unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, zeigt die große Beteiligung an der Spendenaktion: Über 3.300 Vorschläge wurden eingereicht und tausende Menschen haben für ihr jeweiliges Herzensprojekt abgestimmt.

Ob Feuerwehr, Sportverein, Nachbarschaftshilfe, Bildungsinitiative oder Tierschutzprojekt - die Vielfalt der eingereichten Vorschläge verdeutlicht, wie breit und wirkungsvoll Ehrenamt in Deutschland ist. "Die hohe Resonanz zeigt, wie sehr sich Menschen für ihre Vereine und Einrichtungen starkmachen. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich - und genau das möchten wir heute am Tag des Ehrenamtes würdigen", sagt Peter Lemm, Unternehmenssprecher der Krombacher Brauerei.

50 der 100 Spenden wurden durch ein Abstimmungsverfahren vergeben. Die weiteren 50 Projekte wählte ein internes Gremium aus, um die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements zu sichern und auch kleineren Initiativen ohne große Reichweite eine faire Chance zu geben. Die vollständige Übersicht aller geförderten Organisationen ist ab sofort online verfügbar: www.krombacher.de/spendenaktion

Ab Januar überreichen Mitarbeitende des Krombacher-Außendienstes die symbolischen Spendenschecks persönlich an die ausgewählten Institutionen und Projekte - bundesweit.

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell