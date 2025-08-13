Constantin Film

DAS KANU DES MANITU feiert Weltpremiere in München

München

Das Münchner Mathäser Kino platzte aus allen Nähten, als am gestrigen Abend die Weltpremiere von Michael Bully Herbigs lang erwarteter Kinokomödie DAS KANU DES MANITU gefeiert wurde. 24 Jahre, nachdem DER SCHUH DES MANITU Kinogeschichte geschrieben hat und zum erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten wurde, hat Michael Bully Herbig den Regiestuhl wieder ausgegraben, und das wollte sich wahrlich keiner entgehen lassen:

Neben Michael Bully Herbigs langjährigen Wegbegleitern Rick Kavanian und Christian Tramitz war der gesamte illustre Cast angereist: Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Sky du Mont, Daniel Zillmann, Merlin Sandmeyer, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop sowie Alan Tafoya.

Stefan Raab, der zusammen mit Michael Bully Herbig drei Songs für den Film kreiert hat, kam ebenfalls nach München. Zum Song "Weil wir so supergeil drauf sind" gibt es eine Choreographie-Challenge - zu finden auf den Social Media-Foren: Der Gewinner kann die Choreo am 23.8. live in der RTL-Sondersendung "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli - Die Show des Manitu" präsentieren.

Unter den über dreitausend Gästen, die den Film bei dieser Weltpremiere zum ersten Mal sehen durften, konnten Constantin Film Vorstandsvorsitzender Oliver Berben und Constantin Film Vorstand Martin Bachmann unter anderem Dorothee Erpenstein (FFF), Hella Brice und noch viele illustre Gäste begrüßen. In den insgesamt zehn Kinosälen herrschte bei den Premierengästen gespannte Vorfreude auf die neuen Abenteuer von Abahachi und Ranger. Im Anschluss wurde das gesamte Filmteam auf der Bühne begeistert gefeiert.

Für das Dreigestirn Michael Bully Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz geht es heute weiter zur Österreich-Premiere in Wien, bevor sie am Donnerstag zum Kinostart den Auftakt der großen Kinotour feiern, die sie bis zum 20. August in zahlreiche deutsche Städte führen wird.

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.

Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin Film

Besetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.

Regie: Michael Bully Herbig

Drehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian

Produzent: Michael Bully Herbig

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

