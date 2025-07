Sky Deutschland

Nach Heimrenn-Desaster und anhaltender Wechselgerüchte: Welche Reaktion zeigt Red Bull in Silverstone? Der Große Preis von Großbritannien live auf Sky Sport

Sky Experte Ralf Schumacher über Wechselgerüchte: "Max wird seinen eigenen Weg gehen."

Über Yuki Tsunodas sportlichen Tiefpunkt: "Aus meiner Sicht ist Tsunodas Karriere damit beendet."

Vorberichte am Sonntag ab 14:30 Uhr, das Rennen 15:55 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport

Über 27 Stunden live: Neben F1 und deren Rahmenserien aus Silverstone auch die IndyCar Series aus Mid-Ohio live

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner

Den kompletten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 3. Juli 2025 - Unruhe bei Red Bull und das packende McLaren-Duell zwischen Lando Norris und Oscar Piastri dominieren die Schlagzeilen vor dem Großen Preis von Großbritannien. Nach dem für Red Bull enttäuschenden Heimrennen in der Steiermark, das für Max Verstappen in einem Desaster endete, halten sich hartnäckig die Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Niederländers zu Mercedes. Laut Berichten von Sky Italia haben sich die Gespräche vor dem Silverstone-Wochenende nochmals intensiviert. Auch Sky Experte Ralf Schumacher geht in " Backstage Boxengasse" - dem Formel 1 Podcast von Sky Sport - aktuell davon aus, dass "Max seinen eigenen Weg gehen wird".

Währenddessen kämpft Teamkollege Yuki Tsunoda nach dem 16. (und letzten) Platz mit einem sportlichen Tiefpunkt, aus dem er nur schwer wieder herausfinden dürfte. Schumachers Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: "Aus meiner Sicht ist Tsunodas Karriere damit beendet" und ergänzt, dass er nicht davon ausgeht, Tsunoda "am Ende des Jahres noch in der Formel 1 zu sehen".

Piastri: Ehrgeiz und Risiko im Duell mit Norris

Im Gegensatz dazu stellt sich Lando Norris nach seinem Sieg und dem spannungsgeladenen Duell mit Oscar Piastri wieder voll in den WM-Kampf. Das packende Kräftemessen zwischen den beiden Teamkollegen war teilweise grenzwertig - dass es ohne Kollision ausging, bezeichnete Schumacher als reines "Glück" und führt das Risiko, das Piastri einging, auf "blanken Ehrgeiz" zurück. Zugleich stellt er sich die Frage, ob der Australier in Silverstone mit einem ähnlich aggressiven Fahrstil agieren wird.

Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" in Silverstone live dabei. Am Abend folgt um 21:15 Uhr die "Opening Show" von Sky UK. Ab Freitag stimmt dann Moderator Peter Hardenacke die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions der Formel 1 aus Silverstone live kommentiert. Co-Moderatorin und Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Sky Q und Sky Stream Kunden können alle Sessions zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Sendeplan der Formel 1 für den Großen Preis von Großbritannien - auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 3.7.:

16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

19:15 - 20:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

21:15 - 22:15 Uhr: Formel 1 - Opening Show Sky UK

Freitag, 4.7.:

9:45 - 10:40 Uhr: Formel 3 - Training

11:00 - 11:55 Uhr: Formel 2 - Training

13:15 - 15:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

15:00 - 15:40 Uhr: Formel 3 - Qualifying

15:55 - 16:35 Uhr: Formel 2 - Qualifying

16:45 - 18:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training

18:30 - 19:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 5.7.:

10:05 - 11:10 Uhr: Formel 3 - 1. Rennen

12:15 - 14:05 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training

14:05 - 15:15 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen

15:30 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 6.7.:

10:20 - 11:30 Uhr: Formel 3 - 2. Rennen

11:55 - 13:20 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen

14:30 - 15:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

15:55 - 17:45 Uhr: Formel 1 - Rennen

17:45 - 18:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

18:30 - 19:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Rennen

19:00 - 21:30 Uhr: NTT IndyCar Series - Honda Indy 200 at Mid-Ohio

23:30 - 24:00 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: GP Großbritannien

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

