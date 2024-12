Deutsche Rentenversicherung Bund

Trotz ungewisser Zeiten: Deutsche Rentenversicherung steht auf festem Fundament

Berlin (ots)

Was heißt das Auflösen der Ampel-Koalition für die Rentenversicherung? Die Deutsche Rentenversicherung Bund gibt auf ihrer heutigen Vertreterversammlung in Berlin einen Überblick.

Aufgrund der aktuellen politischen Lage werden einige bereits angeschobene Gesetzesvorhaben, wie beispielsweise das Rentenpaket II, durch den Bundestag nicht mehr verabschiedet. "Das beeinträchtigt unsere Funktionsfähigkeit aber in keiner Weise", versichert Hans-Werner Veen, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, auf der heutigen Vertreterversammlung in Berlin. "Aufgrund gesetzlicher Regelungen sind die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und auch ihre Finanzierung weiterhin beständig und zuverlässig", betont Veen im Rahmen der Sitzung. "Ich kann mit Gewissheit sagen: Die Deutsche Rentenversicherung steht auf einem festen Fundament".

Künftige demografische Herausforderungen gestalten

"Die Deutsche Rentenversicherung Bund steht mitten in der Umsetzung großer Herausforderungen, vor allem mit Blick auf die demografischen Entwicklungen und die dringend notwendige digitale Transformation," erläutert Veen aktuelle Fragestellungen in der Verwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Veen erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund Teil der Kritischen Infrastruktur Deutschlands ist: "IT-Sicherheit nimmt für uns einen besonderen Stellenwert ein!" Um Themen wie IT-Sicherheit, die Steigerung des Automatisierungs- und Digitalisierungsgrades oder eine intensivierte Aus- und Weiterbildung gut bewältigen zu können, sorgt die Selbstverwaltung dafür, dass Investitionen in notwendige Maßnahmen in angemessenem Umfang realisiert werden können. Im Rahmen der Vertreterversammlung wird auch der Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund verabschiedet.

Bundeszuschüsse müssen gezahlt werden

In diesem Zusammenhang mahnt Veen in Richtung Politik: "Für das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung ist es essenziell, dass bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen auch verlässlich eingehalten werden. In diesem Punkt ist man sich in der gesamten gesetzlichen Rentenversicherung einig." Die amtierende Bundesregierung hat seit 2022 die sogenannten Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung mehrfach gekürzt und weitere Kürzungen geplant. Mit den Bundeszuschüssen beteiligt sich der Bund jedoch an der Finanzierung nicht beitragsgedeckter Leistungen. Diese erbringt die Rentenversicherung im Auftrag des Bundes, ohne hierfür zuvor eine Gegenleistung in Form von Beiträgen erhalten zu haben. "Kürzt die Politik die Bundeszuschüsse, belastet das unseren Haushalt und mittelfristig die Beitragszahlenden. Denn der Umfang der Leistungen, die die Rentenversicherung erbringt, ändert sich dadurch nicht", so Veen.

Der vollständige Redebeitrag von Hans-Werner Veen steht auf www.deutsche-rentenversicherung-bund.de zum Download bereit.

