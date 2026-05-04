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Durchblick statt Kleingedrucktes - Warum Transparenz bei Banken immer wichtiger wird

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Hamburg (ots)

Gebührenmodelle, Vertragsbedingungen, Finanzprodukte: Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wirkt die Bankenwelt kompliziert.

Gerade deshalb gewinnt ein Faktor immer stärker an Bedeutung - Transparenz. Menschen möchten verstehen, welche Leistungen sie erhalten, welche Kosten entstehen und welche Risiken ein Finanzprodukt mit sich bringt. Eine aktuelle Studie zeigt, welche Banken diese Erwartungen besonders gut erfüllen.

Warum wünschen sich Verbraucher mehr Klarheit bei Finanzprodukten?

Bankprodukte begleiten Menschen häufig über viele Jahre hinweg - etwa beim Girokonto, bei Krediten oder bei der Altersvorsorge.

Gleichzeitig sind viele Angebote komplex aufgebaut.

Das führt dazu, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher oft fragen:

Welche Gebühren fallen wirklich an?

Welche Leistungen sind enthalten?

Welche Risiken bestehen?

Transparente Informationen helfen dabei, solche Fragen besser zu beantworten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Welche Bank gilt laut Studie als besonders fair?

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat gemeinsam mit ntv untersucht, wie fair Banken in Deutschland wahrgenommen werden.

Im Ranking der Genossenschaftsbanken erreicht die Sparda-Bank Hamburg die höchste Bewertung und erhält den Deutschen Fairness-Preis 2025.

Besonders positiv bewertet wurden laut Studie:

eine transparente Darstellung von Produkten

nachvollziehbare Gebührenstrukturen

zuverlässiger Kundenservice

eine partnerschaftliche Kommunikation

Diese Faktoren führen dazu, dass das Institut innerhalb seiner Kategorie den ersten Platz belegt.

Was bedeutet Transparenz im Bankgeschäft konkret?

Transparenz umfasst mehrere Dimensionen.

Klare Kostenstruktur

Gebühren sollten eindeutig kommuniziert werden.

Verständliche Produktinformationen

Kundinnen und Kunden müssen nachvollziehen können, welche Leistungen ein Angebot enthält.

Offene Kommunikation über Risiken

Wichtige Informationen sollten nicht im Kleingedruckten versteckt sein.

Banken, die diese Prinzipien umsetzen, erleichtern ihren Kundinnen und Kunden finanzielle Entscheidungen.

Welche Rolle spielen unabhängige Studien für Verbraucher?

Viele Menschen informieren sich vor der Wahl einer Bank aus verschiedenen Quellen.

Dazu gehören beispielsweise:

Vergleichsportale

Bewertungen anderer Kundinnen und Kunden

Marktanalysen

Studien unabhängiger Institute

Gerade repräsentative Untersuchungen gelten als besonders hilfreich, weil sie auf einer großen Anzahl von Bewertungen beruhen.

Wie einfach ist ein Bankwechsel heute?

Wer mit seiner Bank unzufrieden ist, kann heute deutlich einfacher wechseln als früher.

Banken sind verpflichtet, einen sogenannten Kontowechselservice anzubieten. Dieser unterstützt Kundinnen und Kunden unter anderem bei:

der Übertragung von Daueraufträgen

der Information von Zahlungspartnern

dem Erkennen bestehender Lastschriften

Digitale Tools erleichtern diesen Prozess zusätzlich.

Warum wird Transparenz zum Wettbewerbsvorteil?

Der Finanzmarkt ist heute sehr vielfältig. Neben klassischen Banken gibt es zahlreiche Direktbanken und digitale Anbieter.

Kundinnen und Kunden können Angebote schnell vergleichen und sich bei Bedarf neu orientieren.

Banken, die ihre Leistungen klar erklären und offen kommunizieren, schaffen daher einen entscheidenden Vorteil: Vertrauen.

Die Studie zeigt, dass Institute mit hoher Transparenz besonders häufig weiterempfohlen werden.

Zusammengefasst:

Studie: Deutscher Fairness-Preis

Deutscher Fairness-Preis Durchgeführt von: Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)

Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) Medienpartner: ntv

ntv Untersuchungsmethode: Bevölkerungsrepräsentative Verbraucherbefragung

Bevölkerungsrepräsentative Verbraucherbefragung Anzahl bewerteter Unternehmen: über 800

über 800 Bewertete Kriterien: Preis-Leistung, Transparenz, Zuverlässigkeit, Weiterempfehlung

Preis-Leistung, Transparenz, Zuverlässigkeit, Weiterempfehlung Sieger (Genossenschaftsbanken): Sparda-Bank Hamburg

Sparda-Bank Hamburg Auszeichnung: Deutscher Fairness-Preis 2025

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