HR Hessischer Rundfunk

hr überträgt Radklassiker Eschborn-Frankfurt in voller Länge live

Frankfurt am Main (ots)

Den Radklassiker Eschborn-Frankfurt überträgt der Hessische Rundfunk (hr) auch in diesem Jahr am 1. Mai in voller Länge. Die Übertragung ist live zu sehen im hr-fernsehen von 11.40 Uhr bis 17.15 Uhr sowie im Stream auf hessenschau.de, auf YouTube und in der ARD Mediathek.

In diesem Jahr geht es für die Profisportler auf der 210 Kilometer langen Strecke über mehr als 3.300 Höhenmeter. Die Kameras sind live dabei, wenn sich internationale Stars wie Vorjahressieger Michael Matthews und Localheros wie John Degenkolb den Feldberg hochquälen, am Mammolshainer Berg von den Massen angefeuert und erstmals in Schmitten den Burgweg hochfahren werden. Schon früh am Morgen gehen zudem rund 12.000 Hobbyradlerinnen und Hobbyradler an den Start.

Der hr bringt über fünf Stunden Live-Übertragung. Zum Konzept gehören neben dem fachkundigen Kommentar von Florian Nass traditionell zahlreiche Geschichten zu den Orten entlang der Strecke, die in kurzen Einspielfilmen oder Liveschalten präsentiert werden. Außerdem werden die Zuschauerinnen und Zuschauer aktiv in die Sendung eingebunden: deren Fragen und Kommentare zum Rennen und der Übertragung werden direkt beantwortet. Kleine Gewinnspiele runden die Sendung ab. Die Live-Übertragung gehört seit Jahrzehnten zu den Quotenhighlights des hr. So sahen 2025 allein im hr-fernsehen rund eine Viertel Million Menschen das Radrennen, in Hessen wurde ein Marktanteil von 22,3 Prozent erreicht.

Die komplette Liveübertragung wird auch dieses Jahr für blinde und sehbehinderte Sportfans mit Live-Audiodeskription (AD) im hr-fernsehen ausgestrahlt. Außerdem gibt es Live-Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit.

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