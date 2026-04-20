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"Das ist die Zeitenwende."- hr berichtet über hessische Soldatinnen und Soldaten in Litauen

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Frankfurt am Main (ots)

Mit der "Brigade Litauen" ist die Bundeswehr erstmals in ihrer Geschichte an der Nato-Ostflanke dauerhaft präsent. Der 30-minütige Film mit dem Titel "Einsatz Ostflanke - Hessische Soldaten in Litauen" ist am Dienstag, 21. April, um 22 Uhr im hr-fernsehen sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

Die Stationierung in Litauen ist eine Konsequenz aus der sogenannten Zeitenwende, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine einleitete. Die Soldatinnen und Soldaten sind nur zehn Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt, dahinter stehen russische Soldaten. 5000 Männer und Frauen werden künftig im Baltikum wohnen und arbeiten. Seit kurzem sind auch 350 Soldatinnen und Soldaten aus Nordhessen bei der Einheit. Das Jägerbataillon 1 aus Schwarzenborn übernimmt sogar für ein halbes Jahr die Führung der Nato-Kampftruppe in Litauen. Die Jäger sind als Infanteristen vor allem für den Kampf in bebautem oder stark bewaldetem Gelände ausgebildet. Sie agieren in der Regel zu Fuß, nutzen aber auch Panzer, Hubschrauber oder Schlauchboote. Ein halbes Jahr werden die Soldaten und Soldatinnen in Litauen bleiben. Für viele ist es der erste längere Einsatz im Ausland. Mit welchem Gefühl sind sie an der Nato-Ostflanke? Unter welchem Bedingungen arbeiten sie? Für die Kinder der Bundeswehrangehörigen, die dort dauerhaft stationiert sind, ist in Vilnius eine deutsche Schule im Aufbau. Monika Arens aus Bad Homburg leitet die Grundschule. Sie gibt den Kindern nicht nur Bildung, sondern auch ein Stück zuhause.

hr-Reporter Jochen Schmidt, der sonst vor allem im Kreis-Marburg Biedenkopf unterwegs ist, hat die hessischen Soldatinnen und Soldaten unter Oberstleutnant Sebastian Hagen in Litauen getroffen und auf ein Manöver begleitet. In ausführlichen Gesprächen ist er ihren Beweggründen, Erfahrungen und Erwartungen im Zusammenhang mit ihrem Einsatz nähergekommen. Er erlebte für den Film hautnah mit, was die Bundeswehr an der Ostflanke leistet: "Das ist die Zeitenwende", so Schmidt nach den Dreharbeiten.

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