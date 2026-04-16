HR Hessischer Rundfunk

Alain Altinoglu dirigiert Managerinnen und Manager

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

The Management Symphony - das sind rund 100 Führungskräfte aus der deutschen Wirtschaft sowie aus Wissenschaft, Recht, Medizin und Medien, die leidenschaftlich gerne auf hohem Niveau musizieren. Zu ihrer jährlichen Probenphase tauschen sie Schreibtisch gegen Notenpult und laden als Coach und Gastgeber regelmäßig renommierte Orchester ein: diesmal das hr-Sinfonieorchester Frankfurt. Das abschließende Konzert mit der ungewöhnlichen Besetzung aus Profis und Laien unter der Leitung von Alain Altinoglu kann das Publikum am Sonntag, 26. April, um 11 Uhr, im hr-Sendesaal erleben.

Unter dem Motto "Symphonic Side Step" präsentiert The Management Symphony, in dem auch sechs Stimmführer, Vorspieler und Solisten aus dem hr-Sinfonieorchester mitwirken und während der Proben als Mentoren agieren, die "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz. Diese Sinfonie ist wahrlich fantastisch: Sie stellt ein ausschweifendes, intensives Künstlerleben dar, und das Publikum erlebt einen wahren Klangrausch. Dieser Künstler ist einer angebeteten Frau verfallen, erlebt sie auf einem Ball im Walzertaumel, sucht Ruhe auf einer Landpartie, hat im Opiumrausch Visionen von seiner Hinrichtung - und träumt schließlich von seinem eigenen Begräbnis, begleitet von Hexen und Fratzen und von Totenglocken.

Zuvor steht das 1950 entstandene, hochvirtuose Trompetenkonzert des armenischen Komponisten Alexander Arutjunjan auf dem Programm, präsentiert von hr-Solo-Trompeter Jón Vielhaber. Zu beiden Werken hat der französische hr-Chefdirigent mit armenischen Wurzeln, Alain Altinoglu, eine ganz persönliche Beziehung.

Symphonic Side Step

The Management Symphony; Mitglieder des hr-Sinfonieorchesters;

Jón Vielhaber, Trompete; Alain Altinoglu, Dirigent

Datum: Sonntag, 26. April, 11 Uhr

Ort: hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, Frankfurt

Tickets: 27 Euro/15,50 Euro (ermäßigt)

Außerdem: 10 FOR TEENS - limitierte Tickets für alle unter 20 Jahren, 10 Euro (ohne RMV)

Weitere Informationen:

www.hr-sinfonieorchester.de

www.facebook.com/hrsinfonieorchester

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell