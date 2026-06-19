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Esports World Cup: Level Up am 26. Juni mit Staffel 2 auf Prime Video

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Los Angeles (ots)

Fünfteilige Dokumentarserie des Emmy-prämierten Regisseurs R.J. Cutler erzählt die menschlichen Geschichten hinter dem größten Esports-Wettbewerb der Welt

Esports World Cup: Level Up kehrt am 26. Juni mit der zweiten Staffel zurück. Alle fünf Episoden werden an diesem Tag exklusiv auf Prime Video veröffentlicht. Unter der Regie des Emmy-prämierten Filmemachers R.J. Cutler (Martha (Netflix), Billie Eilish: The World's A Little Blurry (Apple TV+) blickt die fünfteilige Dokumentarserie hinter die Kulissen des größten Esports-Wettbewerbs der Welt und begleitet Spieler, Clubs und Familien durch den Druck, die Ambitionen und die Emotionen des Esports World Cup 2025.

Die neue Staffel spielt während des siebenwöchigen Events in Riad, Saudi-Arabien, und verfolgt den Kampf um das Preisgeld von 70 Millionen US-Dollar sowie um die EWC Club Championship. Gleichzeitig rückt sie die persönlichen Geschichten der Beteiligten in den Mittelpunkt. Die Serie zeigt, was es bedeutet, auf der größten Bühne des Esports anzutreten. Dort, wo ein einziges Match eine Karriere verändern, eine Saison einen Club prägen und ein kurzer Moment einen Spieler zum Star machen kann.

Produziert von This Machine (Teil von Sony Pictures Television), kehren Regisseur R.J. Cutler, Showrunner John Dorsey sowie die Executive Producer Jane Cha Cutler, Trevor Smith, Elise Pearlstein und Mark Blatty für die zweite Staffel zurück. Esports World Cup: Level Up verfolgt einen dokumentarischen Vérité-Ansatz und fängt die Opfer, den Druck und den wachsenden Ruhm der besten Esportler der Welt ein.

Zu den porträtierten Spielern gehören Jake "Boaster" Howlett (Fnatic; VALORANT), Vivi "Vivian" Indrawaty (Team Vitality; MLBB), Kasimili "Soka" Tongamoa (Team Falcons; Call of Duty: Warzone), Xiao Hai (KuaiShou Gaming; Fatal Fury: City of the Wolves) sowie Garidmagnai "bLitz" Byambasuren (The MongolZ; Counter-Strike). Um die persönlichen Geschichten der Athleten authentisch einzufangen, begleitete das Filmteam die Protagonisten sieben Wochen lang vor Ort in Riad und reiste zusätzlich in das Vereinigte Königreich, die USA und nach Indonesien, um seltene Einblicke in ihr Privatleben zu ermöglichen.

Herausragende Handlungsstränge der Serie:

Magnus Carlsen (Team Liquid, Schach)

Der vielfach als bester Schachspieler aller Zeiten bezeichnete Carlsen steht vor der Herausforderung, nach Jahren der Dominanz neue Ziele zu finden. Seine Geschichte begleitet den Wechsel in den Esports, wo eine neue Generation von Herausforderern auf ihn wartet.

Boaster (Fnatic, VALORANT)

Während VALORANT erstmals Teil des Events ist, zeigt die Geschichte des Briten seinen Weg vom angehenden Schauspieler zum Titelanwärter - geprägt von Rückschlägen und großer Widerstandskraft.

Xiao Hai (KSG, Street Fighter)

Der amtierende Champion trat bereits mit sechs Jahren gegen Erwachsene an. Heute muss er als Familienvater den Spagat zwischen internationalem Wettbewerb und Privatleben meistern.

Vivian (Team Vitality, Mobile Legends: Bang Bang)

Für Vivian geht es um die Chance auf einen lebensverändernden Gewinn. Ihre Geschichte handelt vom Umgang mit Rückschlägen und der Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen aus der Kindheit.

The MongolZ & bLitz (Counter-Strike 2)

Angeführt von ihrem Starspieler bLitz hat sich das Team aus der Mongolei von einem Außenseiter zu einem nationalen Aushängeschild entwickelt und steht für Stolz, Durchhaltevermögen und den Aufstieg einer ganzen Region.

Soka (Team Falcons, Call of Duty: Warzone)

Der amtierende Champion steht unter enormem Druck. Neben sportlichen Rivalitäten mit ehemaligen Teamkollegen muss er auch private Herausforderungen bewältigen.

Coach ArSy (Team Liquid, Mobile Legends: Bang Bang)

ArSy liefert eine seltene Perspektive aus Sicht eines Trainers. Seine schwierige Kindheit prägt bis heute seine Führungsrolle und den Versuch, sein Team zur Wiedergutmachung vergangener Enttäuschungen zu führen.

"Level Up zeigt die Menschen hinter dem Esports World Cup", sagt Ralf Reichert, CEO der Esports Foundation. "Der EWC bringt die besten Spiele, die stärksten Clubs und die herausragendsten Spieler der Welt auf eine gemeinsame Bühne. Hier entstehen Karrieren, werden Träume verwirklicht und Geschichten geschrieben, die Millionen Menschen begeistern. Die Dokumentation rückt genau diese Geschichten in den Mittelpunkt: Den Druck, die Leidenschaft, die Familien und die persönlichen Herausforderungen der Menschen, die unseren Sport prägen."

"Dieses neue Kapitel vertieft unsere Auseinandersetzung mit einem globalen Phänomen, das ebenso sehr von menschlichem Ehrgeiz und Identität geprägt ist wie vom Wettbewerb selbst", erklärt Cutler. "Esports gehört zu den dynamischsten kulturellen Bewegungen unserer Zeit. In Staffel 2 dokumentieren wir nicht nur den Wettkampf, sondern auch die Leben, Träume und Opfer der Spieler im Zentrum des Geschehens und zeigen eine Welt, die zugleich zutiefst persönlich und global relevant ist."

Neben den Spielerporträts beleuchtet die Serie auch die kulturelle Strahlkraft des Esports World Cup, bei dem Sport, Musik, Unterhaltung und Gaming aufeinandertreffen. Zu sehen sind unter anderem Eröffnungs-Headliner Post Malone, der hinter den Kulissen seine Gaming-Leidenschaft zeigt, Schach-Großmeister Magnus Carlsen bei seinem ersten Esports-Schachturnier sowie Fußballikone Cristiano Ronaldo, der die Trophäe der Club Championship während der spektakulären Abschlusszeremonie auf die Bühne bringt.

Die Bedeutung des Events wird zudem durch Reaktionen zahlreicher internationaler Sport- und Unterhaltungsgrößen unterstrichen. Dazu gehören der amtierende Formel-1-Weltmeister Lando Norris, die brasilianischen Fußballlegenden Ronaldo Nazário und Kaká, Fußballprofi Alisha Lehmann, Skateboard-Legende Tony Hawk sowie Tennisstar Nick Kyrgios, der erklärte:

"Die Atmosphäre und die Zuschauer hier sind buchstäblich besser als in Wimbledon oder bei jedem anderen Grand-Slam-Turnier."

Der Esports World Cup 2025 markierte einen Meilenstein für den kompetitiven Gaming-Sektor. In seinem zweiten Jahr erreichte das Event weltweit 750 Millionen Zuschauer und generierte 350 Millionen Stunden Watchtime. Die Spitzenreichweite lag während des League-of-Legends-Turniers bei nahezu acht Millionen gleichzeitigen Zuschauern. Die Übertragung erfolgte über 28 Plattformen, 97 Broadcast-Partner und mehr als 800 Kanäle in 35 Sprachen. Insgesamt traten über 2.000 Spieler aus rund 200 Clubs und mehr als 100 Ländern in 25 Turnieren über 24 verschiedene Spiele hinweg an.

Die Ausgabe 2026 des Esports World Cup findet vom 6. Juli bis 23. August in Paris statt. Die besten Clubs der Welt kämpfen dort um ein Preisgeld von 75 Millionen US-Dollar sowie die Trophäe der EWC Club Championship 2026.

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