Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA)

Sicher reisen mit Kindern: Diese Versicherungen brauchen Familien wirklich

Warum fehlender Reiseschutz für Familien schnell teuer werden kann

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Mannheim (ots)

Ein Infekt kurz vor dem Abflug, ein Unfall im Urlaub oder ein medizinischer Notfall im Ausland: Familienreisen gelten als besonders störanfällig. Denn sobald Kinder mitreisen, steigt das Risiko kurzfristiger Änderungen deutlich. Gleichzeitig unterschätzen viele Familien die finanziellen Folgen abgesagter oder abgebrochener Reisen.

"Gerade bei Familien genügt oft schon eine kleine Erkrankung, um eine Reise unmöglich zu machen", sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer des Reiseschutz-Spezialisten LTA. "Viele Eltern verlassen sich auf bestehende Versicherungen oder Kreditkartenleistungen - und merken erst im Ernstfall, dass wichtige Leistungen fehlen."

Wenn der Familienurlaub plötzlich platzt

Besonders häufig entstehen Probleme bereits vor Reisebeginn: Das Kind bekommt plötzlich Fieber, ein Elternteil verletzt sich oder eine Betreuungsperson fällt kurzfristig aus. Ohne Reiserücktrittsversicherung bleiben Familien dann oft auf hohen Stornokosten sitzen. Gerade bei Fernreisen oder Kreuzfahrten können schnell mehrere tausend Euro verloren gehen.

Kommt es während der Reise zu einem Unfall oder einer Erkrankung, hilft eine Reiseabbruchversicherung. Sie übernimmt unter anderem zusätzliche Rückreisekosten oder erstattet nicht genutzte Reiseleistungen.

Ebenso wichtig ist eine Auslandskrankenversicherung. Denn gesetzliche Krankenkassen übernehmen im Ausland häufig nur eingeschränkte Leistungen. Medizinisch notwendige Rücktransporte nach Deutschland müssen Reisende oft selbst bezahlen. Bei der Auslandsreisekrankenversicherung hingegen ist meistens sogar der medizinisch sinnvolle Rücktransport enthalten.

"Viele Familien konzentrieren sich ausschließlich auf die Auslandskrankenversicherung", erklärt Dr. Michael Dorka. "Dabei entstehen hohe finanzielle Schäden oft schon vor Reisebeginn durch kurzfristige Stornierungen."

Jahrespolicen bieten oft den besseren Schutz

Für Familien, die mehrmals pro Jahr verreisen, empfehlen Experten Jahrespolicen. Diese gelten für beliebig viele Reisen innerhalb eines Jahres - auch für Alleinreisende versicherte Personen - und sind häufig günstiger als einzelne Abschlüsse. Die LTA bietet hierfür verschiedene Familientarife an - vom modularen "Flexible"-Schutz bis zum Komplettpaket "All in One". Kombiniert werden können unter anderem Reiserücktritt, Reiseabbruch und Auslandskrankenversicherung.

Wichtig beim Abschluss: ausreichende Versicherungssummen, möglichst geringer Selbstbehalt, weltweiter Schutz und die Mitversicherung von Kindern. Zudem sollten Familien beachten, dass Reiserücktrittsversicherungen meist spätestens 30 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen werden müssen - bei LTA sogar nur 14 Tage.

Über LTA:

Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

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