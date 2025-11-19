PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ferropolis: Erstmals viertägiges Zirkusfestival in der "Stadt aus Eisen"

Halle (ots)

Auf der Halbinsel Ferropolis in Sachsen-Anhalt soll im kommenden Jahr erstmals das viertägige Zirkusfestival "Aerial Circus Convention" stattfinden. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). "Wir freuen uns schon sehr auf die Saison 2026", sagte Janine Scharf von der Ferropolis-Gesellschaft der Zeitung. Das liege im Besonderen an der Großveranstaltung, die es so in der "Stadt aus Eisen" noch nicht gegeben habe. Vom 4. bis zum 7. Juni findet erstmals die "Aerial Circus Convention" auf der Halbinsel am Gremminer See statt. Dabei handle es sich um ein viertägiges Zirkus-Festival mit dem Schwerpunkt auf Luftakrobatik. "Mit der Aerial Circus Convention 2026 können Sie Luftkunst und zeitgenössischen Zirkus in einem ganz neuen Rahmen erleben", kündigt der veranstaltende Verein "The Circus Frame" auf seiner Webseite an. Geplant ist es, in sechs Zirkuszelten und an mehr als 50 Stellen auf dem Ferropolis-Gelände zu spielen. "Das sind Artisten, die deutschland- und europaweit unterwegs sind und sich an diesem Wochenende bei uns treffen und ihre Kunst und Akrobatik vor unserer spektakulären Kulisse zeigen wollen", erklärt Scharf.

Das Freilichtmuseum Ferropolis befindet sich in der Nähe der Stadt Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg. Es handelt sich um ein ehemaliges Tagebaugelände auf dem unter anderem gigantische Großbagger und Absetzer ausgestellt werden. Besonders bekannt ist Ferropolis als Festival- und Konzertlocation. Mittlerweile aber sind Event-Veranstalter unterschiedlichster Branchen auf die Location aufmerksam geworden. So findet seit 2024 auf der Halbinsel auch das Macher-Festival statt und 2025 sind dort Grillmeisterschaften ausgetragen worden.

