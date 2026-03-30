Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA)

Gut abgesichert in die Urlaubssaison: Der große Frühjahrscheck für die Reiseversicherung

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Mannheim (ots)

Mit den ersten warmen Tagen startet traditionell die Hochphase der Urlaubsplanung. Flüge werden gebucht, Hotels verglichen, Reiseziele festgelegt. Doch ein wichtiger Punkt wird dabei häufig vernachlässigt: der passende Reiseschutz. Ein kurzer "Frühjahrscheck" der Reiseversicherung hilft, Lücken zu erkennen und sorgt dafür, dass Reisende entspannt in die neue Saison starten können.

Reiseschutz frühzeitig prüfen - nicht erst nach der Buchung

Viele Urlauber kümmern sich erst dann um ihre Reiseversicherung, wenn die Buchung bereits abgeschlossen ist. Dabei ist es sinnvoll, den Versicherungsschutz frühzeitig zu prüfen - idealerweise parallel zur Reiseplanung. Denn je nach Reiseverhalten, Anzahl der Trips und persönlicher Lebenssituation kann sich der Bedarf deutlich unterscheiden.

Ein zentraler Punkt: die Wahl zwischen Einmalschutz und Jahrespolice. Während sich Einzelversicherungen vor allem für eine einmalige Reise eignen, bieten Jahresreisetarife Schutz für beliebig viele Reisen innerhalb eines Jahres und sind oft die wirtschaftlichere Lösung für Vielreisende. Versichert sind dabei auch beliebig viele Kurz- oder Wochenendreisen ab einer Entfernung von mehr als 50 km vom Wohnort und mit mindestens einer Übernachtung."

Empfehlenswert ist zusätzlich die Prüfung des vermeintlichen Versicherungsschutzes über eine Kreditkarte, denn häufig gibt es dort Einschränkungen, z.B. in Bezug auf den Kreis der Risikopersonen, die Höhe des versicherten Reisepreises oder auch den Leistungsumfang insgesamt.

Checkliste: Frühjahrscheck Reiseversicherung

Vor der Buchung lohnt sich ein genauer Blick auf die wichtigsten Kriterien:

Einmal- oder Jahresversicherung? Wer mehr als einmal im Jahr verreist, fährt mit einem Jahresschutz meist günstiger und flexibler.

Wer mehr als einmal im Jahr verreist, fährt mit einem Jahresschutz meist günstiger und flexibler. Leistungsumfang prüfen Reiserücktritt, Reiseabbruch und Auslandskrankenversicherung sollten sinnvoll kombiniert sein.

Reiserücktritt, Reiseabbruch und Auslandskrankenversicherung sollten sinnvoll kombiniert sein. Absicherung im Ausland Gesetzliche Leistungen der Krankenversicherung greifen im Ausland oft nur eingeschränkt - Zusatzschutz ist ratsam.

Gesetzliche Leistungen der Krankenversicherung greifen im Ausland oft nur eingeschränkt - Zusatzschutz ist ratsam. Selbstbehalt bewusst wählen Tarife sind häufig mit oder ohne Selbstbeteiligung verfügbar - das beeinflusst Preis und Leistung.

Tarife sind häufig mit oder ohne Selbstbeteiligung verfügbar - das beeinflusst Preis und Leistung. Versicherte Personen klären Familien-, Partner- oder Gruppentarife können Vorteile bieten - auch ohne gemeinsamen Wohnsitz.

Familien-, Partner- oder Gruppentarife können Vorteile bieten - auch ohne gemeinsamen Wohnsitz. Reisedauer und Flexibilität berücksichtigen Gerade bei mehreren oder längeren Reisen sollte der Schutz individuell anpassbar sein.

Gerade bei mehreren oder längeren Reisen sollte der Schutz individuell anpassbar sein. Zusatzleistungen nicht unterschätzenAssistance-Services, Rücktransport oder Unterstützung bei Flugproblemen können entscheidend sein.

Individuelle Lösungen statt Standardpolicen

Moderne Reiseschutzkonzepte setzen zunehmend auf Flexibilität. So bietet Lifecard Travel Assistance (LTA) unterschiedliche Tarifmodelle - von schlanken Basislösungen für Einzelreisen bis hin zum umfassenden Rundumschutz für das ganze Jahr.

Mit der Produktlinie "Basic Travel"sichert man sich einen umfassenden Schutz für eine einzelne Reise. Der modulare Tarif "Flexible" erlaubt es, den Versicherungsschutz individuell zusammenzustellen; etwa durch die Kombination von Rücktrittsschutz, Auslandskrankenversicherung oder Gepäckschutz.

Für Vielreisende bietet der Jahrestarif "All in One" einen umfassenden Rundumschutz für beliebig viele Reisen pro Jahr. Dieser umfasst unter anderem Reiserücktritt, Reiseabbruch, Auslandskrankenversicherung, Gepäckschutz sowie umfangreiche Assistance-Leistungen und gilt für Reisen im In- und Ausland.

Typisch für die Tarife: Sie sind wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt erhältlich und lassen sich auf unterschiedliche Zielgruppen zuschneiden - von Singles über Familien bis hin zu Vielreisenden.

Der richtige Zeitpunkt ist vor der Buchung

"Viele Urlauber beschäftigen sich erst mit dem Reiseschutz, wenn die Reise bereits gebucht ist. Dabei sollte die Absicherung idealerweise parallel zur Planung erfolgen", erklärt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer von Lifecard Travel Assistance. "Ein kurzer Versicherungs-Check im Frühjahr hilft, den passenden Schutz zu finden. Individuell abgestimmt auf Reiseverhalten, Budget und persönliche Bedürfnisse."

Fazit: Jetzt prüfen, entspannter reisen

Der Frühjahrscheck ist schnell gemacht und kann im Ernstfall viel Geld und Ärger sparen. Wer seinen Reiseschutz rechtzeitig überprüft und anpasst, schafft die beste Grundlage für eine sorgenfreie Urlaubssaison. Denn fest steht: Gut vorbereitet reist es sich nicht nur sicherer, sondern auch deutlich entspannter.

Über LTA:

Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2026 zum neunten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

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