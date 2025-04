Pringles

Neue Studie zeigt: Retro-Feeling liegt bei den Deutschen im Trend

Hamburg (ots)

Nostalgie boomt: Eine Studie*, die Pringles gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut 3Gem durchgeführt hat, zeigt, dass der Wunsch nach Retro-Erlebnissen bei vielen Menschen wächst. Ob analoge Musikformate, alte Spielkonsolen oder andere technische Geräte aus der Kindheit - Retro-Produkte wecken Erinnerungen und sorgen für echte Feel-Good-Momente.

Gaming-Glück wie früher

Beim Gaming ist der Retro-Trend besonders stark ausgeprägt: 48 % der Millennials würden lieber auf einer Retro-Konsole spielen als auf einer modernen. Noch deutlicher wird die Liebe zu den Klassikern, wenn es um die Spiele selbst geht: 56 % der Millennials sagen, dass sie lieber Retro-Videospiele und -Computerspiele (also Spiele aus den 2000er- und 1990er-Jahren) spielen würden als moderne.

Tech aus den 90ern und 00ern ist voll im Trend

Ganze 77 % der Befragten finden Technik aus den 1990er- und 2000er-Jahren cool und angesagt. Nur 7 % sind gegenteiliger Meinung. Der Wunsch nach mehr Retro zeigt sich dabei besonders in der Generation Z - zum Beispiel beim Fotografieren: 62 % der Gen Z würden lieber mit einer Digitalkamera als mit ihrem Smartphone fotografieren.

Die Umfrage zeigt auch: die Generationen haben unterschiedliche Favoriten aus den 1990er Jahren

Die Gen Z feiert den Nintendo DS (66 %)

Die Millennials lieben den Game Boy (62 %)

Die Gen X schwört auf den Walkman (70 %)

Pringles x Super Mario - Limitierte Edition für echte Retro-Fans

Pünktlich zur Retro-Renaissance hat Pringles gemeinsam mit Nintendo ein besonderes Snack-Erlebnis auf den Markt gebracht: Die neue Super Mario Limited Edition verbindet beliebte Pringles-Sorten mit den bekanntesten Charakteren aus dem Super Mario-Universum:

Super Mario - Pringles-Geschmack Original

Luigi - Pringles-Geschmack Sour Cream & Onion

Prinzessin Peach - Pringles-Geschmack Classic Paprika

Toad - Pringles-Geschmack Hot & Spicy

Zusätzlich gibt es eine besondere Überraschung: Die fünfte, silberne Dose trägt einen der berühmten Fragezeichenblöcke aus dem Super-Mario-Universum und verbirgt eine geheime Geschmacksrichtung (Mystery Flavour). Wer den Geschmack bis zum 5. Mai 2025 richtig errät und sich mit seiner Vermutung bei www.pringles.com registriert, hat die Chance, eine Reise nach New York zu gewinnen. Am 7. Mai 2025 wird das Geheimnis dann von Pringles gelüftet, die geheime Geschmacksrichtung bekannt gegeben und der Gewinner bzw. die Gewinnerin des Ratespiels gezogen.

Pringles und Gaming - ein unschlagbares Duo

Seit Jahren ist Pringles in der Gaming-Welt zu Hause - mit Snacks, die genauso gut zum Controller wie zur Erinnerung an unvergessliche Spielabende passen. Die Pringles x Super Mario Limited Edition bringt diesen Spirit auf ein neues Level - für alle, die Gaming nicht nur lieben, sondern leben."Retro ist mehr als nur ein Trend - es ist ein Lebensgefühl, vor allem in der digitalen Popkultur. Unsere neue Zusammenarbeit mit Nintendo feiert genau diesen Zeitgeist. Gemeinsam mit 'Super Mario', einer der kultigsten Gaming-Marken überhaupt, schlagen wir die Brücke zwischen Nostalgie und modernem Snackgenuss", erklärt Andreas Billker, Senior Market Activation Manager DACH bei Pringles.

Weitere Informationen zur Aktion und zum Gewinnspiel gibt es unter: www.pringles.com/de/promotions.html.

* Die Umfrage unter 2.000 Deutschen wurde im Januar 2025 von 3Gem im Auftrag von Pringles durchgeführt.

Original-Content von: Pringles, übermittelt durch news aktuell