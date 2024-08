ARD Presse

Gamescom 2024

Exklusive Vorab-Sessions: die ARD-Games "GreenGuardiansVR" und Tatort-Game erleben

Stuttgart (ots)

Miträtseln, mitspielen, gemeinsam in Virtuelle Realität (VR) eintauchen: Vom 21. bis 25. August stellt die ARD ihr Gaming-Portfolio auf der diesjährigen Gamescom vor. In Halle 10.1 können alle Gaming-Fans an Livestreams des ARD-Twitch-Kanals und Podcasts teilnehmen sowie die neusten Game-Innovationen der ARD testen.

"GreenGuardiansVR" - Multiplayer VR-Experiment zum Schwerpunkt "Klimawirksame Lügen"

Berichterstattung über die Klimakrise macht heute vielen Menschen Angst und schlechte Laune. Geht das nicht auch anders? Vielleicht sogar mit Humor und dem Erlebnis, dass man gemeinsam die Welt positiv verändern kann? Im gemeinsamen Action-Game " GreenGuardiansVR" (GGVR) reisen bis zu vier Gamer in die Zukunft und schlüpfen in Roboter-Avatare, die von einem Mega-Konzern in eine vermeintlich perfekte Zukunft geschickt werden. Dort entlarven sie eine groß angelegte Desinformationskampagne und helfen, das Klima zu retten. GGVR ist das VR-Experiment zur "KlimaZeit"-Fernsehsendung zum Themenschwerpunkt " Klimawirksame Lügen" bei Tagesschau24 am 9. August 2024. Die Spielerinnen und Spieler können ihr Feedback zum Experiment abgeben. Auf dieser Basis wird das Spiel gemeinsam mit der Gaming-Community weiterentwickelt.

"Dein gutes Recht" - Tatort-Game aus Ludwigshafen vorab testen

In einer exklusiven Vorab-Session können Krimi-Fans am Stand selbst als Tatort-Kommissarinnen und -kommissare ermitteln und den Fall "Dein gutes Recht" (erscheint am 27. Oktober 2024) aus dem Tatort Ludwigshafen lösen. Das Game ist eine Weitererzählung des gleichnamigen Tatorts im Fernsehen. Interessierte erhalten darüber hinaus Einblicke in das Making-of des Spieles.

Starlet Nova, Varion und Lefloid live am ARD Stand auf der Gamescom

An allen Tagen wird der ARD-Stand in Halle 10.1 Stand C069 ein Treffpunkt für bekannte Streamerinnen und Streamer. Im Live-Studio, das auf dem Stand aufgebaut ist, werden bekannte Streaming-Größen wie Starlet Nova, Varion, Lostkittn oder Wichtiger live vor Ort sein und auf dem ARD-Twitch-Kanal senden.

Kai Gniffke, ARD-Vorsitzender, Gast im interaktiven Twitch-Format "Work hard - play hard"

Kai Gniffke, derzeit als ARD-Vorsitzender Teil einer umfassenden ARD-Reform, wird am ARD-Stand im Format "Work hard - play hard" in einem Simulationsspiel virtuell seine ganz persönliche ARD der Zukunft kreieren. Auch Userinnen und User im Chat auf Twitch sind eingeladen, ihre Ideen einzubringen und sich an einem kreativen Austausch über Medien der Zukunft zu beteiligen.

Der ARD Podcast "Reisegruppe Gamescom" transportiert das Feeling der Gamescom mit den Stories des Tages. Jeden Abend erscheint eine neue Folge in der ARD Audiothek.

Das Programm im Detail:

Mittwoch, 21.08.2024:

Den Auftakt macht "MixTalk" von 12 bis 14 Uhr - ein interaktives Dialogformat auf dem ARD-Twitch-Kanal, das die Meinungen der User in den Mittelpunkt stellt. Gamescom- Besucherinnen und Besucher können vor Ort live dabei sein; Twitch-User:innen nehmen direkt auf der Plattform teil. Von 15 bis 17 Uhr lädt Henke in "Henkes Corner" den Twitch-Streamer Noahzett zum offenen Talk auf dem Gamingstuhl ein. Ab 17.30 Uhr geht es weiter mit dem "Gamescom-Podcast" ", in dem Julian "Jules" Laschewski über den ersten Tag der Messe spricht.

Donnerstag, 22.08.2024:

Am Donnerstag gibt es von 12 bis 14 Uhr spannende Einblicke in die Welt des E-Sports mit Lars Hempel, Tim Schreder und Leon "Nine" Kirilin. Die ARD Mediathek-Doku "Spiel um Millionen" steht im Zentrum des Talks. Parallel wird auf der Social Stage der Gamescom vor einem großen Publikum live eine Folge des Formats "MixTalk" produziert. Mit dabei sind unter anderem Lefloid und ItzJanina. Ab 15 Uhr geht es auf dem ARD-Stand weiter mit Starlet Nova. Sie ist Gast bei Levels & Soundtracks, dem musikalischen Gaming-Talk-Livestream zum Mitraten, gefolgt von einer weiteren Ausgabe des "Gamescom-Podcast" um 17:30 Uhr, bei dem Itzjanina zu Gast sein wird.

Freitag, 23.08.2024:

Am Freitag erwartet die Besucherinnen und Besucher von 12 bis 14 Uhr erneut ein spannender Talk bei "Henkes Corner" - diesmal zu Gast ist Creator Wichtiger. Von 15 bis 17 Uhr zeigt Varion bei "Work hard - play hard" live auf Twitch, wie unterhaltsam Berufssimulatoren sein können. Der Tag endet wieder mit dem "Gamescom-Podcast" um 17:30 Uhr, diesmal mit Fridl Achten von "Levels & Soundtracks".

Samstag, 24.08.2024:

Der Samstag steht ganz im Zeichen von "Henke's Corner" mit Lostkittn und "Work hard - play hard" mit dem ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke, der mit Besucherinnen und Besuchern in einem Simulations-Spiel eine mögliche ARD der Zukunft spielerisch baut.

Der "Gamescom-Podcast" mischt sich heute unter die Menge und zeichnet schon nachmittags von der Plaza auf. Zu Gast ist Tim Heinke von "Game Two". Außerdem dabei: Bernd das Brot kann als Walking-Act in Halle 10,1 und am ARD-Stand getroffen werden.

Sonntag, 25.08.2024:

Der Sonntag beginnt mit einer Übertragung von "Frag selbst": Markus Söder (Stream wird in Berlin produziert) stellt sich nach dem ARD-Sommerinterview den Fragen der Community. "Politik & Wir" folgt um 15 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal und ermöglicht einen direkten Austausch mit Politikerinnen und Politikern. Der "Gamescom-Podcast" blickt auf den Tag, diesmal mit Sarah Kälberer von "Rocket Beans TV" und "Ansage!" vom KiKA und resümiert die gesamte Gamescom.

Die ARD freut sich auf alle Besucherinnen und Besucher am Stand Halle 10.1 Stand C069.

