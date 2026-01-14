Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA)

Testsieger 2026: Lifecard-Travel-Assistance führt Ranking der fairsten Schadenregulierer an

ServiceValue und Focus Money küren LTA zur Nummer eins unter den Reiseversicherern

Mannheim (ots)

Die Lifecard-Travel-Assistance (LTA) ist Testsieger 2026 in der Schaden- und Leistungsregulierung von Reiseversicherungen. In der aktuellen Studie, durchgeführt von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit Focus Money, belegt der Reiseschutz-Spezialist Platz 1 im Branchenranking und erhält erneut die Bestnote "Sehr gut". Damit wird LTA bereits zum neunten Mal in Folge für ihre faire und kundenorientierte Schadenregulierung ausgezeichnet.

Insgesamt wurden 37 Reiseversicherer untersucht. 16 Anbieter erreichten die Bewertung "sehr gut". An der Spitze des Rankings liegt die Lifecard-Travel-Assistance mit einem Mittelwert von 2,57. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Berlin Direkt Versicherung (2,59) sowie die ADAC Versicherungen (2,60). Die knappen Abstände verdeutlichen das hohe Wettbewerbsniveau - zugleich unterstreicht der erste Platz die besondere Konstanz und Qualität der Schadenregulierung von LTA.

Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige, bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung von Versicherungskunden in Deutschland. Befragt wurden ausschließlich Versicherte, die innerhalb der vergangenen 36 Monate tatsächlich einen Schaden- oder Leistungsfall gemeldet hatten. Die Erhebung erfolgte eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen. In die Analyse und Auswertung von insgesamt 19 Versicherungssparten flossen insgesamt 61.782 Kundenurteile ein. Bewertet wurde die Schaden- und Leistungsregulierung anhand einer fünfstufigen Skala von "ausgezeichnet" bis "schlecht". Die Rankings basieren auf dem ungewichteten Mittelwert aller Kundenbewertungen je Unternehmen; je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis .

"Der Testsieg ist für uns ein starkes Signal", sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der Lifecard-Travel-Assistance. "Er zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere Schadenregulierung nicht nur als gut, sondern im direkten Vergleich als die fairste am Markt bewerten. Gerade im Ernstfall wollen Menschen Verlässlichkeit, klare Kommunikation und schnelle Lösungen - dafür stehen wir seit Jahren."

Der erneute Spitzenplatz bestätigt die konsequente Service- und Kundenorientierung von LTA. Für Verbraucher bietet der Testsieg eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Wahl eines Reiseversicherers, für den Markt ist er ein Beleg dafür, dass nachhaltige Qualität in der Schadenregulierung messbar und vergleichbar ist.

Ranking Schaden- und Leistungsregulierung Reiseversicherer 2026

Testsieger und Top 3 (Note: Sehr gut)

Lifecard-Travel-Assistance (LTA) - 2,57 Berlin Direkt Versicherung - 2,59 ADAC Versicherungen - 2,60

Zum vollständigen Ranking geht's hier

Quelle: Studie "Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern 2026", ServiceValue GmbH in Kooperation mit Focus Money

Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.de (Deutschland) und www.lta-reiseschutz.at (Österreich)

Über LTA:

Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

