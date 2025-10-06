Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA)

20 Jahre LTA: Persönlicher Reiseschutz statt Callcenter

Der Mannheimer Spezialversicherer feiert Jubiläum und setzt auf Kundennähe und Servicequalität

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 6. Oktober 2005 wurde das Unternehmen in Mannheim ins Handelsregister eingetragen. Heute zählt LTA zu den führenden Spezialanbietern für Reiseschutz in Deutschland, Österreich und den Niederlanden - und steht vor allem für eines: persönliche Betreuung statt Callcenter.

Während große Versicherungskonzerne ein breites Produktportfolio anbieten, konzentriert sich LTA ausschließlich auf den Reiseschutz. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken.

Im Schadenfall können Kunden die Abwicklung bequem online starten - werden aber bei Bedarf direkt von einem persönlichen Ansprechpartner unterstützt.

"Digitale Prozesse und persönliche Betreuung schließen sich bei uns nicht aus - sie ergänzen sich perfekt", weiß Geschäftsführer Dr. Michael Dorka. "Wer im Urlaub Hilfe braucht, will keine Hotline, sondern schnelle, verlässliche Unterstützung."

Dass das Konzept aufgeht, zeigen zahlreiche Auszeichnungen: LTA wurde bereits siebenmal vom Wirtschaftsmagazin Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet und erhielt 2025 im Handelsblatt-Test die Auszeichnung "Bester Versicherungsdienstleister". Auch in Kundenbewertungen wird der Service regelmäßig überdurchschnittlich bewertet.

In den kommenden Jahren will LTA ihren Service weiter ausbauen. Geplant sind zusätzliche digitale Self-Service-Angebote und noch schnellere Abläufe in der Schadenbearbeitung - ohne dabei die persönliche Betreuung aufzugeben. So soll das bleiben, was LTA seit 20 Jahren auszeichnet: schnelle Hilfe im Notfall, faire Leistungen und direkter Kontakt.

Über LTA:

Nach Jahren kontinuierlichen Wachstums gehört LTA heute zu den fünf umsatzstärksten Anbietern in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen vor 20 Jahren von dem Familienunternehmen Ulrich, das am 1. April 2025 51 Prozent ihrer Anteile an die HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center) verkauft hat. Das Hamburger Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

Original-Content von: Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA), übermittelt durch news aktuell