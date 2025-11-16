PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Hendrik Streeck - Er hat nicht die richtigen Worte gefunden

Straubing (ots)

Die Empörung war programmiert. Hendrik Streeck hätte wissen müssen, dass man eine so sensible Debatte in einer Zeit der Informationshäppchen und Erregungsbereitschaft, in der kaum Raum für Differenzierung ist, anders anstoßen muss. Streeck wollte mehr Nachdenklichkeit über sinnvolle Medizin. Doch wer über das Lebensende spricht, muss Worte finden, die Respekt vor jedem Menschen mit der Notwendigkeit struktureller Reformen verbinden. Dies ist in Streecks Fall gründlich danebengegangen.

