Straubinger Tagblatt

Rente - Was Schwarz-Rot hier plant, ist verantwortungslos

Straubing (ots)

Was die Koalition auf Drängen der SPD für die Rente plant, mag, das legen Umfragen nahe, populärer sein als die Haltung der jungen Unionler. Mit Blick auf die Generationengerechtigkeit ist es jedoch schlicht und einfach verantwortungslos. Immer wieder zeigt sich, dass Bundeskanzler Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Jens Spahn kaum ein Gespür dafür haben, drohende Gefahr aus den eigenen Reihen rechtzeitig zu erkennen, geschweige denn Konflikte zu entschärfen, bevor sie hochkochen. Zu oft wird auf Disziplin gesetzt. Also kommt es vor den besinnlichen Tagen am Ende des Jahres wie vor der Sommerpause erneut zum Showdown im Bundestag.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

