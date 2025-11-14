PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Bundeshaushalt - Diese Regierung spart sich leider das Sparen

Straubing (ots)

Während Union und SPD die Bevölkerung auf schmerzhafte finanzielle Einschnitte vorbereiten, lassen sie es sich selbst gut gehen. So werden im Haushalt für 2026 die Zuwendungen an die Bundestagsfraktionen kräftig erhöht. Man kann das gerne mal im Arbeitsleben versuchen und sich mehr Budget für die Büroausstattung genehmigen - es würde sich wohl jeder Chef verständnislos an die Stirn tippen. Die Erhöhung ist auch deshalb ärgerlich, weil der Bundestag im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode um 100 Abgeordnete geschrumpft ist, was eigentlich zu einer Kostenersparnis führen sollte. Nun zeigt sich leider, dass das Gegenteil der Fall ist.

