Acer präsentiert federleichtes Swift Air 16-Notebook und mehrere großformatige Tablets auf der IFA 2025

Berlin (ots)

Der taiwanische Elektronikhersteller Acer hat zum Auftakt der Technikmesse IFA 2025 in Berlin mehrere neue Produkte präsentiert, darunter das besonders leichte Notebook Swift Air 16 sowie vier großformatige Tablets der Iconia-Serie. Im Mittelpunkt steht das besonders leichte Notebook Swift Air 16, das mit Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Gewicht von unter einem Kilogramm neue Maßstäbe setzen soll. Das 16-Zoll-Gerät ist mit aktuellen AMD Ryzen AI-Prozessoren ausgestattet und unterstützt die KI-Funktionen von Windows 11 Copilot+, die unter anderem bei Bildbearbeitung, Videokonferenzen und kreativen Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung mit einer Bauhöhe von nur 16,5 Millimeter. Wahlweisel ist es sogar mit AMOLED-Display erhältlich, das für satte Farben und einen hohen Kontrast sorgt,mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Der Verkaufsstart ist für November geplant, der Einstiegspreis liegt bei 879 Euro.

Neben neuen Notebooks erweitert Acer auch seine Iconia-Serie um neue Tablets mit großformatigen Displays und dem Betriebssystem Android 15. Die Modelle bieten KI-gestützte Funktionen für eine intuitive Bedienung und eignen sich laut Hersteller auch als portable Monitore. Das neue Acer Iconia X12 verfügt über ein 12,6-Zoll-AMOLED-Display und eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Das Iconia X14 bietet ein großes 14-Zoll-Display mit OLED-Technologie und ermöglicht die Steuerung per Gesten. Für noch mehr Bildschirmfläche zeigt Acer das Iconia A16, das auf einem 16-Zoll-FHD-IPS-Display viel Platz für Mediennutzung, kreative Anwendungen und Social Media bietet. Alle neuen Tablets verfügen über einen integrierten Kickstand und die Möglichkeit zur Bildschirmübertragung via Acer Screen Casting. Damit eignen sie sich auch als portable Monitore für Studierende und Berufstätige, die flexibel und mobil arbeiten möchten.

