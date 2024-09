Acer Computer GmbH

IFA 2024: Acer zeigt ausgefallenes Gaming-Notebook mit integrierten Controllern und weitere Gaming-Highlights

Ahrensburg/Berlin (ots)

Acer stellt auf der IFA eine beeindruckende Reihe neuer Gaming-Technologien vor, darunter das innovative Project DualPlay Gaming-Notebook-Konzept mit abnehmbaren Controllern, den leistungsstarken Predator Orion 7000 Gaming-PC und das Nitro V 14 Gaming-Notebook. Ergänzt wird das Portfolio durch die neuen Predator XB3 Gaming-Monitore, die mit modernster NVIDIA® G-SYNC® Pulsar-Technologie für ultimative Performance und Bildqualität sorgen.

Project DualPlay - Neuartiges Gaming-Notebook-Konzept mit abnehmbaren Controllern und Zwei-Spieler-Modus

Acer zeigt sein neuartiges Gaming-Notebook-Konzept namens Project DualPlay auf der IFA. Das Design des innovativen Predator-Notebooks greift die neuesten Gaming-Trends auf und eröffnet eine neue Dimension des Notebook-Gaming für vielseitige und kooperative Erlebnisse. Hier mehr dazu erfahren.

Acer präsentiert Predator Orion 7000 Gaming-PC und ein weißes Nitro-Gaming-Notebook

Acer hat auf der IFA neue Gaming PCs für Profi- und Casual-Gamer vorgestellt. Der Predator Orion 7000 Gaming-PC wird neu aufgelegt und entfesselt mit neuester Prozessor-Technologie, starker NVIDIA® GeForce RTX(TM) 4090 GPU und neuem Kühlsystem noch mehr Performance für die anspruchsvollsten Titel. Das brandneue Nitro V 14 Gaming-Notebook ist in ein einzigartiges perlweißes Chassis gehüllt und bietet Casual-Gamern einen budgetorientierten Notebook-Exoten. Das etwas größere, neue Nitro V 16 Gaming-Notebook richtet sich ebenfalls an Casual-Gamer und bietet in einem klassisch schwarzen Gehäuse moderne Technologie und Funktionen zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier mehr dazu erfahren.

Acer stellt den Gaming-Monitor Predator XB273U F5 mit neuer NVIDIA® G-SYNC® Pulsar-Technologie vor

Acer hat heute die Erweiterung seiner Predator XB3-Serie um zwei neue 27 Zoll (68,6 cm) Modelle angekündigt. Mit dem Predator XB273U F5 und dem Predator XB273K V5 können Gamer auch die neuesten Titel gestochen scharf mit rasanter Geschwindigkeit und hoher Farbgenauigkeit genießen. Hier mehr dazu erfahren.

Original-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuell