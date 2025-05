Hamburg Messe und Congress GmbH

836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG: 11 Fundstücke für ein unvergessliches Wochenende an der Elbe

Hamburg

Vom 9. bis 11. Mai feiert Hamburg sein maritimes Herz. Diese 11 Fundstücke versprechen außergewöhnliche Erlebnisse - ob mit Freunden oder der Familie - und machen die bunte Vielfalt des dreitägigen Hafenfestivals erlebbar.

Hamburgerinnen und Hamburger sowie ihre Gäste freuen sich auf Klassiker wie die imposante Ein- und Auslaufparade, das legendäre Schlepperballett, die stimmungsvollen Elbe in Concert-Shows an zwei Abenden, das große Feuerwerk, Open Ship und das Landungsbrücken Open Air. Auch die Bunte Hafenmeile zwischen Baumwall und Fischmarkt lockt wieder mit kulinarischen Genüssen, fröhlicher Atmosphäre und einzigartigem Elbblick.

Doch der 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG hat noch viel mehr zu bieten:

Abseits der bekannten Programmpunkte warten Erlebnisse, die mal kreativ, mal kurios, mal kulturell sind und den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für jede und jeden zu einem vielseitigen, überraschenden und unvergesslichen Erlebnis machen.

Karriere, Logistik, Hafenleben - mittendrin statt nur dabei

In der neuen Erlebniswelt Hafenwirtschaft geben Unternehmen und Organisationen spannende Einblicke in moderne Hafenlogistik und maritime Berufe. Highlight: das Job-Speed-Dating in den Hedda-Hummel-Boxen - mit Karrierechancen für Schülerinnen und Schüler, Quereinsteiger und Fachkräfte. Abends übernehmen DJs das Ruder und sorgen für entspannte Beats am Elbufer. Freitag und Samstag: 10-24 Uhr | Sonntag: 10-21 Uhr

Streetart auf dem Fischmarkt

Mitten auf dem Fischmarkt entsteht ein urbaner Kreativraum: Live-Graffiti, künstlerische Performances und vielfältige interaktive Aktionen - vom Mitmach-Zirkus über Puppentheater bis hin zu Clown-Interaktionen - holen die farbenfrohe Welt der Streetart direkt an die Elbe. Offen, lebendig und generationenübergreifend. Freitag: 13-22 Uhr | Samstag: 11-22 Uhr | Sonntag: 12:30-20 Uhr

Hafenhistorie entdecken im Museumshafen Oevelgönne

Im neuen Besucherzentrum erzählen "Hafengrandys" und junge Seeleute faszinierende Geschichten. Historische Schiffe, eindrucksvolle Anlegemanöver und Einblicke in die Welt der Seefahrt machen den Besuch zu einem Erlebnis voller echter Hafenromantik. Freitag bis Sonntag: 10-21 Uhr

Toben & Basteln auf der Michelwiese

Ein echter Abenteuerhafen für kleine Entdeckerinnen und Entdecker: Kletterburgen, Kreativstationen und viel Platz zum Spielen - abseits des Trubels. Unter dem Motto "Alle unter einem Dach" lädt das Familienfest zum gemeinsamen Erleben und Mitmachen ein - ideenreich und voller Spaß. Freitag bis Sonntag: 11-19 Uhr

Stöbern, Schnacken, Schätze finden - Flohmärkte mit Flair

Am Fischmarkt laden über 250 Stände mit Vintage-Schätzen, Kunsthandwerk und Kuriositäten aus aller Welt zum Entdecken und Feilschen ein. Freitag und Samstag:

10-20 Uhr, Sonntag: 12-20 Uhr. Nur wenige Schritte entfernt bieten Anwohner an der Michelwiese ihre privaten Lieblingsstücke an. Samstag und Sonntag: 10-20 Uhr.

Für den maritimen Flohmarkt im Museumshafen Oevelgönne wurden die Schatzkisten geplündert - mit allem, was Sammlerherzen höher schlagen lässt. Freitag bis Sonntag: 10-18 Uhr

Urlaubsideen sammeln auf der Tourismusmeile

Der Norden lädt zum Entdecken ein: Rund 20 norddeutsche Regionen präsentieren auf der Niederbaumbrücke ihre schönsten Reiseziele - mit Inspiration für Auszeiten zwischen Wattenmeer, Seen und Wäldern. Freitag bis Sonntag: 10-20 Uhr

Alpenländischen Charme erleben beim Österreich-Burgenland Festival

An der Kehrwiederspitze trifft norddeutsche Hafenluft auf österreichische Lebensfreude: Der diesjährige Länderpartner Burgenland lädt zu feinen Weinen, herzhaften Schmankerln und kulturellem Genuss. Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen mitreißende Live-Acts und ein original österreichisches Blasorchester - authentisch und voller Charme. Freitag und Samstag: 11-23:30 Uhr, Sonntag: 11-20 Uhr

Elfmeterschießen mit Elbblick

Beim Elfmeterschießen Festival Hamburg an der St. Pauli Hafenstraße stehen Vergnügen und Sportsgeist im Mittelpunkt - mit Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft, DJ-Afterparty und buntem Rahmenprogramm. Gespielt wird direkt an der Elbe - mit bester Aussicht und echter Hafenatmosphäre. Freitag und Samstag: 10-24 Uhr, Sonntag: 10-21 Uhr

Heimathafen Hamburg Bühne: Beats, Blick und Bauchkribbeln

Live-Musik, Riesenrad und pures Hafenfeeling: Auf dem Fischmarkt treffen Beats auf Panorama - mit bester Aussicht aus dem weißen Riesenrad auf das bunte Treiben des Hafengeburtstags. Freitag und Samstag: 10-24 Uhr, Sonntag: 10-21 Uhr

Rauf aufs Karussell - mit maritimem Flair

Direkt zwischen Harbour Beatz und St. Pauli Hafenstraße dreht sich das Hochkettenkarussell im Leuchtturm-Design. Mit herrlichem Blick auf die Elbe und ganz viel Spaß für Groß und Klein geht's hier rund - mit Wind im Gesicht und Glück im Bauch.

Die besten Aussichtsplätze zum Schiffe-Gucken

Wer einen Top-Platz für die Paraden sucht - abseits der Landungsbrücken - wird hier fündig:

- Altonaer Balkon - spektakuläres Panorama

- Park Fiction - entspannter Szenespot oberhalb des Fischmarkts

- Museumshafen Oevelgönne - maritimes Flair, nostalgisch und familiär

- Fischmarkt (hintere Bereiche) - ruhig und aussichtsreich

- Steinwerder & Musical Boulevard - großartige Perspektiven gegenüber den Landungsbrücken

- Elbphilharmonie Plaza - Panorama pur

- Elbstrand Oevelgönne - Füße im Sand, Schiffe im Blick.

Ob kulinarische Genussreisen, musikalische Gänsehautmomente oder faszinierende Hafenabenteuer für Jung und Alt - der 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG begeistert mit maritimer Magie und unvergesslichen Erlebnissen. Neben den beliebten Klassikern sorgen neue Highlights dafür, dass Hamburgs Herz an der Elbe noch lauter schlägt.

Wir feiern Hamburgs Herz!

Der 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG zeigt einmal mehr, wie facettenreich und lebensfroh diese Stadt feiern kann - mit Musik, Emotionen, maritimer Atmosphäre und kulinarischen Erlebnissen aus aller Welt. Vom Fischbrötchen bis zum Streetfood-Trend, vom Hafensound bis zum Feuerwerk: Dieses Wochenende verbindet Stadt, Hafen und Menschen. Willkommen zu drei Tagen voller Lebensfreude und Geschmack!

Erlebnisse, die verbinden - mit #HHafenliebe

Ob faszinierende Hafenszenen, bewegende Augenblicke oder maritime Highlights - der Hashtag #HHafenliebe macht es leicht, besondere Momente des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG in den sozialen Medien zu teilen und wiederzufinden.

HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 9. bis 11. Mai 2025 ist ein Fest für die ganze Familie und ein Höhepunkt für alle, die die einzigartige Atmosphäre der Hafenstadt genießen möchten. Ein Ereignis voller unvergesslicher Momente, das die Faszination des Hafens in all ihren Facetten erlebbar macht.

Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist als Veranstaltungskoordinatorin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.

