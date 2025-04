Hamburg Messe und Congress GmbH

836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Elbe in Concert bringt Nina Chuba und Johannes Oerding live auf die Elbe

Hamburg

Vom 9. bis 11. Mai 2025 verwandelt sich der Hamburger Hafen wieder in ein maritimes Festival der Superlative. Das Show-Highlight "Elbe in Concert" bringt Top-Acts wie Nina Chuba, Johannes Oerding, David Puentez und Lotto King Karl auf eine einzigartige Bühne mitten auf der Elbe - weithin sichtbar und unvergesslich.

Senatorin Dr. Melanie Leonhard: "Rund eine Million Gäste wollen wir in diesem Jahr wieder zum 836. Hafengeburtstag in Hamburg begrüßen. Der Hafen berührt und inspiriert uns in Hamburg so sehr wie kaum ein anderer Ort. Hier wurde Hamburgs Wohlstand begründet und heute gehen von Deutschlands größtem Hafen bedeutende Wirtschaftsimpulse aus. Es gibt viel Anlass, den Hafen zu feiern - kommende Woche haben wir reichlich Gelegenheit, mitten in das maritime Herz Hamburgs einzutauchen."

"Elbe in Concert" - Spektakuläre Musik-Show mit Stars, Licht und Emotionen

An zwei Abenden wird die Elbe zur Bühne für Klang, Licht und unvergessliche Erlebnisse. Ein multimediales Spektakel auf einem schwimmenden Ponton - umrahmt von Hafenlichtern, Elbwellen und einer Kulisse, wie nur Hamburg sie bietet.

Freitag - Hafen pur! Ein Abend voller Kult und Gefühl: Lotto King Karl bringt "Hamburg, meine Perle" zurück auf die Bühne, Musical-Szenen aus "MJ - Das Michael Jackson Musical" sorgen für Broadway-Atmosphäre, und Nina Chuba verleiht dem Abend mit zwei exklusiven Songs moderne Pop-Energie.

Samstag - Happy Birthday, Hamburger Hafen! Die große Geburtstagsgala begeistert mit hochkarätigen Stars: David Puentez, Johannes Oerding (exklusiv für zwei Songs) sowie das Hamburg Ballett feiern gemeinsam auf der Wasserbühne. Ein weiterer Überraschungsgast sorgt für zusätzliche Highlights. Emotionale Musikmomente, Tanz und Showelemente, die unter die Haut gehen.

Funkelndes Finale - Das große Feuerwerk! Der Samstagabend gipfelt im traditionellen Höhenfeuerwerk: Farben, Musik und Licht verschmelzen über der glitzernden Elbe zu einem grandiosen Abschlussbild.

Schiffe, Szenerie und neue Highlights - Der Hafen in Bewegung

Rund 250 Schiffe machen den Hafen zur lebendigen Kulisse: Vom Einsatzboot bis zum Großsegler prägen sie das Panorama - darunter Ikonen wie die "Alexander von Humboldt II", die "Dar Mlodziezy" und die "Gulden Leeuw". Das maritime Bild trifft 2025 auf neue Impulse: Mit innovativen Programmpunkten an Land und auf dem Wasser setzt der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG frische Akzente - und schafft überraschende Momente entlang der gesamten Eventmeile.

An Land - Austausch, Genuss & bunte Erlebnisse

Erlebniswelt Hafenwirtschaft: Spannende Einblicke in die moderne Arbeitswelt am und im Hafen treffen auf Karrierechancen bei Hamburger Unternehmen - kombiniert mit DJ-Sets, Bühnenprogramm und entspannter Atmosphäre direkt an der Waterkant.

Inklusionstag an den Landungsbrücken: Kinder mit und ohne Behinderung gestalten gemeinsam mit dem Hamburger Künstler Ray de la Cruz eine 100 Meter lange Graffiti-Wand - ein farbenfrohes Zeichen für Inklusion, Lebensfreude und Toleranz. (Sonntag)

Das Skandinavische Fischerdorf: Hygge trifft auf Kulinarik: Inmitten von Holzhütten und Sonnendecks laden Flammlachs, Surf-and-Turf-Sandwiches und nordisch inspirierte Spezialitäten zum Verweilen und Genießen ein.

Auf dem Wasser - Action, Show und maritimes Erleben

Schnupper-Wriggen im Museumshafen Oevelgönne: Gäste können das traditionelle Rudern hautnah erleben - unter Anleitung erfahrener Seeleute im historischen Hafenambiente. (Samstag)

Rettungsboot-Korso der DLRG Hamburg: 100 Rettungsboote feiern 100 Jahre DLRG Hamburg - eine bewegende Hommage an gelebten Einsatz für die Sicherheit auf dem Wasser. (Samstag)

HADAG-Parade: Drei Generationen Hamburger Fährschiffe zeigen sich in Fahrt - live kommentiert vom Ufer und begleitet von Wasserfontänen. (Samstag)

Taufe von Hybrid-Patrouillenbooten: Zwei neue, nachhaltige Einsatzboote der Flotte Hamburg im Einsatz der Wasserschutzpolizei werden feierlich getauft - sichtbares Zeichen für moderne Sicherheitstechnologie. (Samstag)

Einsatzübung der Bundespolizei: Eine realitätsnahe Vorführung mit Hubschrauberlandung und Rettungsmanöver auf dem Wasser zeigt eindrucksvoll das Zusammenspiel moderner Einsatzkräfte. (Sonntag)

Länderpartner 2025: Das Burgenland zu Gast im Hafen

Hamburg ist nicht nur Deutschlands größter Hafen, sondern auch ein wichtiger maritimer Partner für Österreich. Das zeigt die diesjährige Länderpartnerschaft. Das Burgenland ist zu Gast und bringt Genuss, Musik und Lebensfreude direkt an die Elbe. Österreichisches Flair trifft norddeutsche Gelassenheit: Drei liebevoll gestaltete Erlebnisbereiche laden ein zum Probieren, Lauschen und Mitmachen - zwischen Heurigentafeln, Weinverkostungen und entspannten Familienmomenten. Ein Hoch auf das Zusammenspiel aus Kulinarik, Kultur und Gastfreundschaft - mitten im maritimen Herzen Hamburgs.

Traditionelle Höhepunkte - Klassiker mit Gänsehaut-Garantie

Eröffnungsgottesdienst im Michel - Feierlich, verbindend, weltoffen: Ein festlicher Auftakt im Hamburger Michel setzt den Ton für ein Wochenende voller Verbundenheit: Unter dem Motto "Wo das Herz schlägt" bringt der ökumenische Eröffnungsgottesdienst Menschen unterschiedlicher Konfessionen zusammen - in diesem Jahr unter prominenter Beteiligung von Sarah Wiener.

Einlaufparade - Majestätischer Auftakt auf dem Wasser: Wenn sich am Freitag die Elbe zum Laufsteg der Meere verwandelt, beginnt die Einlaufparade - in eindrucksvoller Formation ziehen Großsegler, Marineschiffe und Traditionsboote vorbei - ein bewegendes Willkommen an die Stadt und ihre Gäste.

Schlepperballett - Tanz der Kraftpakete: Wenn sich tonnenschwere Hafenschlepper im Takt der Musik bewegen, entsteht ein faszinierendes Schauspiel: Last und Logistik weichen Taktgefühl und Präzision. In einer weltweit einmaligen Choreografie tanzen die Kraftpakete zu klassischer Musik - kraftvoll, anmutig, einzigartig.

Open Ship - Willkommen an Bord: Wer das Hafenleben hautnah erleben möchte, ist beim Open Ship goldrichtig: Zahlreiche Schiffe öffnen ihre Luken und laden zum Blick hinter die Kulissen ein - auf Brücke, in Kombüse oder Kajüte. Technik zum Anfassen, echte Hafenluft - und vielleicht ein Gespräch mit der Crew inklusive.

Hamburg feiert - Mit Herz, Hafen und Hochgefühl

Der 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist ein Fest der Vielfalt: Musik, Emotion, Begegnung und maritimes Flair verschmelzen zu einem Erlebnis, das Menschen verbindet - vor Ort und digital mit dem Hashtag #HHafenliebe. Hier feiert Hamburg sein Herz!

Erlebnisse, die verbinden - mit #HHafenliebe

Ob faszinierende Hafenszenen, bewegende Augenblicke oder maritime Highlights - der Hashtag #HHafenliebe macht es leicht, besondere Momente des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG auf Instagram zu teilen und wiederzufinden.

HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 9. bis 11. Mai 2025 ist ein Fest für die ganze Familie und ein Höhepunkt für alle, die die einzigartige Atmosphäre der Hafenstadt genießen möchten. Ein Ereignis voller unvergesslicher Momente, das die Faszination des Hafens in all ihren Facetten erlebbar macht.

Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist als Veranstaltungskoordinatorin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.

