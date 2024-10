Mergers Consulting GmbH

Maximaler Kaufpreis und sichere Übergabe zu optimalen Konditionen: Darum ist ein M&A-Berater wie Karim Bouhlou von der Mergers Consulting GmbH unverzichtbar beim Unternehmensverkauf

Frankfurt-Eschborn (ots)

Der Unternehmensverkauf ist eine heikle Angelegenheit - besonders dann, wenn kein Experte für solche Unternehmensverkäufe hinzugezogen wird. Dass viel zu viele Inhaber auf die Beratung durch einen solchen Experten verzichten, hält M&A-Experte Karim Bouhlou von der Mergers Consulting GmbH für höchst fahrlässig und sehr bedenklich - schließlich hängt nicht nur viel Geld, sondern auch die Zukunft des Betriebs sowie der Mitarbeiter und Kunden von einem diskreten und reibungslosen Prozess sowie einem am Ende erfolgreichen Verkauf ab. Warum genau ein Unternehmensverkauf niemals ohne einen M&A-Berater stattfinden sollte, verrät der Experte hier.

Ob aufgrund des fortschreitenden Alters, einer beruflichen Neuorientierung oder persönlicher Lebensveränderungen - jeder erfolgreiche Unternehmer wird irgendwann mit der Entscheidung konfrontiert, sein Unternehmen zu verkaufen. Das Ziel: das mit großer Leidenschaft aufgebaute und geführte Unternehmen an einen geeigneten Käufer zu übergeben und dabei den maximalen Kaufpreis zu erzielen. Doch nur wenigen Eigentümern gelingt es, ihr Unternehmen zeitnah zum optimalen Preis zu veräußern - und dies aus vielfältigen Gründen. "Das Hauptproblem besteht darin, dass Unternehmer durch den Versuch, ihre Verkaufspläne geheim zu halten, nicht die notwendige und vor allem auch nicht die richtige Unterstützung einholen", erklärt Karim Bouhlou, Geschäftsführer der Mergers Consulting GmbH. "Oft wenden sie sich im ersten Schritt vertrauensvoll an ihren Steuerberater, dem jedoch meist die erforderliche Expertise fehlt. Wenn der Steuerberater seinen Mandanten nicht an einen dafür spezialisierten M&A-Berater verweist, ist das Verkaufsprojekt von vornherein zum Scheitern verurteilt, da allein schon der richtige Ansatz zur Identifizierung geeigneter Investoren fehlt - ganz zu schweigen von den richtigen Verhandlungstaktiken."

"Der Prozess des Unternehmensverkaufs ist äußerst komplex. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist die Unterstützung durch einen Experten unerlässlich", erklärt der Unternehmer weiter. Karim Bouhlou weiß, wovon er spricht: Er ist Diplom-Kaufmann und M&A-Experte mit über 15 Jahren Erfahrung in Mergers & Acquisitions. In dieser Zeit hat er zahlreiche nationale und internationale Projekte im Mittelstand sowie große Unternehmensverkäufe erfolgreich geleitet. Als Gründer und Geschäftsführer der Mergers Consulting GmbH unterstützt Karim Bouhlou inhaber- und familiengeführte Unternehmen dabei, ihr Unternehmen möglichst kaufpreismaximal an geeignete Käufer zu übergeben - ohne dass es durch die falschen Schritte oder eine falsche Schrittfolge an Wert verliert oder insgesamt beschädigt wird. Seine Karriere begann Karim Bouhlou in einer renommierten M&A-Beratung, gefolgt von der Leitung der M&A-Abteilung eines großen Energiedienstleisters. Mit seinem Wissen über die Käufer- und Verkäuferseite entwickelt er maßgeschneiderte Strategien für seine Klienten. Besonders erfolgreich betreut er Inhaber von Unternehmen mit einem Umsatz zwischen fünf und fünfzig Millionen Euro. "Für Unternehmensinhaber ist der Verkauf ihrer Firma das wichtigste und letzte Geschäft ihres Unternehmerlebens - das passiert nur einmal. Es gibt keine zweite Chance. Deshalb können wir uns hier keine Fehler erlauben. Jeder Schritt muss sitzen, denn der kleinste Fehler kann fatale Folgen haben", betont der Experte. Er ist sich sicher: Ohne die professionelle Unterstützung eines M&A-Beraters riskieren Inhaber den Wert des gesamten Unternehmens und damit letztendlich auch ihre finanzielle Zukunft und die ihrer Familie. In welcher Hinsicht genau sich ein M&A-Berater für den Unternehmensverkauf lohnt, ist im Folgenden zusammengefasst.

1. Höhere Kaufpreise: Der signifikante Mehrwert eines M&A-Beraters

Einige Eigentümer, insbesondere aus dem Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen, zögern oft, die Kosten für die Unterstützung eines M&A-Beraters zu tragen. Dabei zeigt die langjährige Erfahrung bei der Mergers Consulting GmbH, dass der Mehrwert dieser Beratung den Aufwand deutlich übersteigt. Das bestätigen auch zahlreiche Studien, wie etwa eine Untersuchung durch Prof. Dr. Michael B. McDonald von der Fairfield University Dolan School of Business aus dem Jahr 2016, die aufzeigt, dass 84 Prozent der befragten Unternehmer den gleichen oder sogar einen höheren Verkaufspreis erzielten als ursprünglich kalkuliert. Auch die Mandanten der Mergers Consulting GmbH stellen regelmäßig fest, dass sich die Investition in deren Dienste durch den höheren Verkaufserlös mehr als auszahlt. Oft gestehen sie sich am Ende des Verkaufsprozesses ein, den Mehrwert der M&A-Beratung unterschätzt zu haben - freuen sich jedoch über die hervorragenden Ergebnisse.

2. Diskretion steht an oberster Stelle

"Bei Mergers Consulting legen wir höchsten Wert auf Diskretion", betont Karim Bouhlou. "Unternehmer müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Verkaufsabsichten bekannt werden. Wir agieren als Vermittler und übernehmen den Kontakt zu potenziellen Käufern, während die Identität des Unternehmens geschützt bleibt." Der Ansatz der Mergers Consulting GmbH beinhaltet die Erstellung eines anonymisierten Kurzprofils, das keine Details über den Verkäufer oder das Unternehmen preisgibt. So können Interessenten angesprochen werden, ohne dass Mitarbeiter, Kunden oder Wettbewerber Wind von den Verkaufsplänen bekommen.

3. Optimale Konditionen durch Steuerung und Koordination des Verkaufsprozesses

Der Erfolg eines Unternehmensverkaufs hängt maßgeblich von der effektiven Steuerung des gesamten Prozesses ab. "Unsere Mandanten bei Mergers Consulting denken oft zu Beginn der Gespräche, dass der Verkaufserfolg vor allem in der Suche nach potenziellen Käufern liegt und erkundigen sich daher primär nach unserem Investorennetzwerk", erklärt Karim Bouhlou. "Doch unsere Arbeit geht weit darüber hinaus." Es geht darum, den Unternehmenswert durch fundierte Vorbereitung, professionelle Vermarktung und gezielte Verhandlung maximal zu steigern, um die besten Konditionen für den Verkauf zu erzielen.

4. Verhandlung der Transaktion

Die langjährige und durch zahlreiche Transaktionen erworbene Verhandlungsexpertise bei Mergers Consulting ermöglicht es dem Unternehmen, neben dem Kaufpreis auch in den vertraglichen Details, wie Garantiezusagen oder Haftungsgrenzen, für seine Mandanten vorteilhafte Bedingungen zu erzielen. Dies schützt Verkäufer vor potenziellen Risiken, wie Kaufpreisrückzahlungen oder Schadensersatzforderungen. Ihre Kenntnis der Best Practices und Marktnormen erlaubt es den Experten, Konditionen auszuhandeln, die sowohl realistisch als auch im Interesse ihrer Mandanten sind.

Zudem ist man bei Mergers Consulting darauf spezialisiert, mögliche Konfliktfelder frühzeitig zu identifizieren und lösungsorientiert wie auch proaktiv anzugehen. Sei es durch entsprechende Analysen oder gezielte Verhandlungen - sie sorgen dafür, dass ihre Mandanten optimal geschützt sind und die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird.

5. Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Unternehmers und des Unternehmens

Ein häufig übersehener, aber entscheidender Faktor im M&A-Prozess ist die Glaubwürdigkeit, die sowohl das Unternehmen als auch der Unternehmer gegenüber potenziellen Käufern genießen müssen. Bei Mergers Consulting legt man großen Wert darauf, den Mandanten zu helfen, diese Glaubwürdigkeit zu stärken. Durch eine professionelle und transparente Vorbereitung aller relevanten Unterlagen - von Finanzberichten bis hin zu rechtlichen Dokumenten - schaffen die Experten Vertrauen bei den Käufern. Besonders in der Due-Diligence-Prüfung ist eine lückenlose Vorbereitung wichtig, um sicherzustellen, dass Käufer keine unangenehmen Überraschungen erleben. Dies steigert die Wahrnehmung des Unternehmens als verlässlichen und risikoarmen Partner.

Zusätzlich unterstützt das Team seine Mandanten dabei, eine klare und zukunftsorientierte Unternehmensstrategie zu präsentieren. Käufer wollen nicht nur das aktuelle Geschäft verstehen, sondern auch das Potenzial für zukünftiges Wachstum erkennen. Eine glaubwürdige Vision vermittelt Sicherheit und stärkt das Vertrauen in die Investition. Auch die persönliche Glaubwürdigkeit des Unternehmers spielt eine wichtige Rolle. Unternehmer, die transparent und fundiert kommunizieren, steigern das Vertrauen der Käufer, was sich positiv auf die Verhandlungen auswirkt und bessere Konditionen ermöglicht. Letztlich ist eine solide Glaubwürdigkeit entscheidend für einen erfolgreichen und reibungslosen Verkaufsprozess.

6. Freiwerden von zeitlichen Ressourcen für die operative Tätigkeit

Der Unternehmensverkauf ist ein komplexer und zeitintensiver Prozess, der Unternehmer oft vor enorme Herausforderungen stellt. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen verfügen meist nicht über die internen Ressourcen, um einen Verkaufsprozess parallel zum laufenden Tagesgeschäft erfolgreich zu managen. Die Koordination von Verhandlungen, die Bereitstellung von Dokumenten, die Beantwortung von Anfragen potenzieller Käufer sowie die Due-Diligence-Prüfung erfordern erhebliche Zeit und Aufmerksamkeit, die von den operativen Aufgaben abgezogen werden müssten. Hier liegt einer der großen Vorteile der Zusammenarbeit mit Mergers Consulting.

Ein erfahrener M&A-Berater wie Mergers Consulting übernimmt all diese komplexen und zeitraubenden Aufgaben. Sie steuern den gesamten Verkaufsprozess - von der Vorbereitung der Unternehmensunterlagen über die Verhandlungen bis hin zur Koordination der Due-Diligence-Prüfung und dem Abschluss der Transaktion. Dadurch wird sichergestellt, dass der Unternehmer weiterhin die volle Kontrolle über das operative Geschäft behält, ohne dass der Verkaufsprozess zulasten des laufenden Unternehmensbetriebs geht. Dies ist besonders wichtig, um Umsatzeinbußen oder Effizienzverluste zu vermeiden, die den Verkaufswert negativ beeinflussen könnten.

Während die Experten der Mergers Consulting GmbH den Verkaufsprozess im Hintergrund managen, kann sich der Unternehmer weiterhin auf strategische Entscheidungen und das Wachstum seines Unternehmens konzentrieren. So bleibt das Geschäft auch während der Verkaufsphase stabil und attraktiv für potenzielle Käufer. Gleichzeitig profitieren die Verkäufer davon, dass der Prozess professionell und effizient abläuft, was den Verkaufszeitraum verkürzt und den Stress des Unternehmers deutlich reduziert.

Ein weiterer Vorteil dieser Entlastung ist, dass die emotionale Belastung für den Unternehmer minimiert wird. Der Verkauf eines Unternehmens ist oft ein sehr persönlicher und emotionaler Schritt. Durch die Übergabe der Verhandlungs- und Verkaufssteuerung an einen vertrauenswürdigen M&A-Berater, wie Mergers Consulting, kann sich der Unternehmer auf die strategische Führung und das Wohl seiner Mitarbeiter konzentrieren, während wir den Prozess sachlich und zielführend vorantreiben. Letztlich führt die Übernahme des Verkaufsmanagements durch Mergers Consulting dazu, dass der Unternehmer nicht nur zeitliche Freiräume gewinnt, sondern auch sicherstellen kann, dass der Verkaufsprozess ohne Ablenkungen oder Umsatzverluste verläuft. Dies erhöht nicht nur die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf, sondern sorgt auch dafür, dass das Unternehmen seinen vollen Wert beibehält.

