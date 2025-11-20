SCHIESSER GmbH

UNIQUE COTTON von SCHIESSER

BHs mit gleitenden Cups für ein neues Maß an Flexibilität und Komfort

Mit UNIQUE COTTON erweitert SCHIESSER die erfolgreiche Kollektion INNOVATION um eine Wäschelösung auf Baumwollbasis, die sich spürbar an unterschiedliche Lebenssituationen und Körperformen anpasst. Auf UNIQUE MICRO folgt damit erstmals eine Variante aus softem Cotton, die das natürliche Tragegefühl von Baumwolle mit einer wegweisenden Funktion verbindet. Die neuen BHs mit gleitenden Cups bieten Frauen im Alltag maximale Bewegungsfreiheit und konstanten Komfort.

Im Zentrum der Produktinnovation stehen die gleitenden Cups. Sie sind eine exklusive SCHIESSER Entwicklung und in dieser Form nur bei SCHIESSER erhältlich. Sie können sich innerhalb der BH-Konstruktion flexibel verschieben. So passt sich der BH dem Körper an und nicht umgekehrt. Leichte Gewichtsschwankungen, hormonelle Veränderungen durch den weiblichen Zyklus, eine natürliche Asymmetrie der Brust oder lange Tage mit viel Bewegung werden ausgeglichen, ohne dass im Tragegefühl Kompromisse eingegangen werden müssen.

Die UNIQUE COTTON BHs sind aus 720° Stretch(TM) gearbeitet. Dieses Material dehnt sich in alle Richtungen und sorgt dafür, dass sich der BH sanft anlegt, ohne einzuschneiden oder Druckpunkte zu erzeugen. Gemeinsam mit den gleitenden Cups entsteht so ein passformsicheres System, das Stabilität und Flexibilität verbindet. Das Ergebnis ist ein BH, der verlässlich stützt und gleichzeitig angenehm nachgibt, wenn der Körper es braucht.

"Mit UNIQUE COTTON lösen wir eine der größten Herausforderungen im Wäschesegment. Viele Frauen kennen das Problem, dass ihre BH-Größe nicht jeden Tag gleich ist. Unsere gleitenden Cups reagieren auf diese Veränderungen und geben ein konstantes Wohlgefühl", erklärt Annina Kendell, Vice President Product & Design bei SCHIESSER. "In Kombination mit dem hohen Baumwollanteil und dem 720° Stretch(TM) entsteht ein BH, der sich im Alltag fast wie eine zweite Haut trägt."

Die Kollektion INNOVATION bündelt bei SCHIESSER Wäschedesigns, die Trägerinnen und Trägern messbare Vorteile im Alltag bieten. Bei den UNIQUE COTTON BHs steht die Kombination aus Flexibilität, Komfort und einer klaren, modernen Optik im Fokus. Dezente Farben, weiche Träger und eine sorgfältig verarbeitete Innenkonstruktion machen die Modelle zu verlässlichen Begleitern für jeden Tag.

Zur Kollektion INNOVATION gehören auch die COTTON FLEX Shorts und Slips für Herren. Sie unterstützen mit maximaler Bewegungsfreiheit und angenehmem Temperaturaustausch bei alltäglicher Belastung wie auch bei intensiver Beanspruchung. So entsteht ein ganzheitliches Wäschekonzept für Menschen, die Wert auf Funktion, Komfort und ein natürliches Tragegefühl legen.

Mit UNIQUE COTTON unterstreicht SCHIESSER seine Rolle als Marke, die Komfort immer wieder neu denkt und Wäsche entwickelt, die sich dem Leben der Menschen anpasst.

