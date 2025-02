Straubinger Tagblatt

Es muss jetzt heißen: "Wir ändern das!"

Straubing (ots)

Wie lange will der Staat eigentlich noch zuschauen? Die Bürger haben von Verweisen auf komplexe Rechtslagen, europapolitische Zwänge und Mängeln im Vollzug die Schnauze voll. (...) Wenn migrationspolitische Konsequenzen aber weiter ausbleiben, hält das die Gesellschaft auf Dauer nicht aus. Wenn nichts passiert, leiden darunter nicht zuletzt die gut integrierten, fleißigen und verantwortungsvollen Migranten in Deutschland. (...) Die künftige Bundesregierung muss sich auf scharfe Gesetze zur Migrationsbegrenzung einigen. Jeder Politiker, der ernsthaft regieren und Schaden vom deutschen Volk abhalten will, weiß, dass das sehr wohl geht. "Wir schaffen das" ist längst gescheitert. Jetzt muss es heißen: "Wir ändern das!"

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell