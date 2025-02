Straubinger Tagblatt

Münchner Sicherheitskonferenz - Politiker müssen anders sprechen als Generäle

Straubing (ots)

Politik muss heute - im Unterschied zum militärischen und strategischen Denken - gerade deshalb einen entscheidenden Schritt weitergehen und ein zusätzliches Feld bereiten: den Weg der Politik, also des Dialogs, der vertrauensbildenden Maßnahmen, der defensiven Haltung, der wertschätzenden Anerkennung auch des bedrohlichen Gegners in der Begegnung mit ihm, die so zeigt, dass man an Kriegen mit ihm nicht interessiert ist. Dass die Verhinderung einer solchen "Lose-lose-Geschichte" eines Krieges, wo alle Beteiligten nur verlieren können, politisch ausgeschlossen werden soll, das muss im Handeln und Sprechen demokratischer Politiker spürbar werden und bleiben.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell