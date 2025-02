SCHIESSER GmbH

SCHIESSER ernennt Sonja Balodis zur neuen CEO

Bild-Infos

Download

Radolfzell (ots)

SCHIESSER freut sich, die Ernennung von Sonja Balodis als neue CEO der SCHIESSER Group bekannt zu geben. "Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der globalen Mode- und Bekleidungsbranche und ihrer nachweislichen Expertise in Markenstrategie sind wir überzeugt, dass Sonja Balodis die Marke SCHIESSER erfolgreich in die Zukunft führen wird", erklärt Isaac Dabah, CEO von Delta Galil, der Muttergesellschaft von SCHIESSER.

Sonja Balodis wird ihre Tätigkeit am 3. März 2025 aufnehmen. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende Erfahrung in leitenden Positionen bei Mode- und Bekleidungsunternehmen. Zuletzt war sie als CEO bei comma tätig und gehörte außerdem der Geschäftsführung der s.Oliver Group an. Unter ihrer Leitung entwickelte sich comma zu einer der Top-10-Marken im modernen Mainstream-Segment für Damenmode; über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren erzielte das Unternehmen eine zweistellige jährliche EBIT-Wachstumsrate.

Darüber hinaus war Sonja Balodis unter anderem Chief Product Officer der s.Oliver Group (für Damen-, Herren- und Kinderbekleidung) sowie Geschäftsführerin bei Marc Cain. Damit bringt sie umfangreiche Erfahrung im Markenmanagement sowie in der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmens- und Markenstrategien mit.

Sonja Balodis folgt auf Andreas Lindemann, der SCHIESSER in den vergangenen 6,5 Jahren als CEO erfolgreich geführt hat. Er wird den Übergangsmonat März weiterhin im Amt bleiben, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Andreas Lindemann für seine herausragenden Verdienste und sein Engagement in den vergangenen Jahren zu danken", erklärt Isaac Dabah. "Er hat das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt, und wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute."

SCHIESSER heißt Sonja Balodis als neue CEO herzlich willkommen und ist überzeugt, dass ihre strategische Führung das Unternehmen nachhaltig stärken und in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.

SCHIESSER wurde 1875 durch den Schweizer Jacques Schiesser in Radolfzell am Bodensee gegründet und ist ein europaweit tätiges Unternehmen für Premium Unterwäsche, BHs, Nachtwäsche, Socken, Bademode, Bademäntel, Bett- und Frottierwäsche für Damen, Herren und Kinder. SCHIESSER steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Konsumenten jeden Tag aufs Neue begeistern. SCHIESSER vertreibt seine Produkte über den gehobenen Einzelhandel, Department Stores, Online Pure Players sowie 110 eigene Stores und eigene Webshops. SCHIESSER ist Teil der global tätigen DELTA GALIL Industries Ltd. und erwirtschaftet mit 1.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 210 Millionen.

Für weitere Informationen: www.schiesser.com

DELTA GALIL Industries ist ein weltweit tätiger Hersteller und Vermarkter von Marken- und Eigenmarken-Bekleidungsprodukten für Männer, Frauen und Kinder. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 ist das Unternehmen stets bestrebt, Produkte zu entwickeln, die einer Körper-vor-Stoff-Philosophie folgen und gleichermaßen Wert auf Komfort, Ästhetik und Qualität legen. DELTA GALIL entwickelt innovative nahtlose Bekleidung, einschließlich BHs, Shapewear und Socken; Lingerie für Frauen; Unterwäsche für Männer, unter anderem unter den unternehmenseigenen Marken SCHIESSER, Eminence, Organic Basics und Athena; Baby-, Active-, Sleep- und Loungewear, unter anderem unter den unternehmenseigenen Marken P.J. Salvage und Delta. DELTA GALIL entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft auch Marken-Denim und -Bekleidung unter der Marke 7 For All Mankind® sowie Damen- und Kinderbekleidung unter der Marke Splendid®. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte unter lizenzierten Markennamen wie adidas, Wolford, Wilson, Columbia, Tommy Hilfiger und anderen.

Für weitere Informationen: www.deltagalil.com

Original-Content von: SCHIESSER GmbH, übermittelt durch news aktuell